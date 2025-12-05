m:tel i Down Syndrom centar: Partnerstvo koje otvara vrata jednakim šansama

Svečanom akademijom obilježeno 15 godina uspješnog rada

Izvor: m:tel

Down Syndrom Centar Banjaluka obilježio je 15 godina uspješnog rada, a na svečanoj akademiji održanoj u Gradskom pozorištu „Jazavac“, posebna je zahvalnost iskazana partnerima koji su tokom godina mijenjali živote korisnika ovog Centra. Među njima posebno se ističe kompanija m:tel, koja je ove godine postavila važan standard u oblasti inkluzije zapošljavanjem prve osobe sa Down sindromom u BiH, čime je potvrdila da podrška zajednici postoji samo onda kada se pretoči u konkretna djela.

Ivana Popović, dugogodišnja korisnica Centra, danas radi u kabinetu generalne direktorke m:tel-a Jelene Trivan.

„Ivana je deo našeg tima i izuzetno smo ponosni što smo zajedno s njom napravili korak koji potvrđuje da inkluzija nije parola, već naša svakodnevna praksa. To nije samo pitanje društvene odgovornosti, već i vrednost koja obogaćuje svaku radnu sredinu. Smatram da je ovo jedan od važnijih dometa kompanije koju predstavljam. Ovakva inkluzija, u kojoj učimo jedni od drugih, zaista je dragocena. Svima nam nedostaje više razumevanja i empatije, a moja poruka kompanijama i institucijama jeste da slede naš primer i da ih uključe u radne procese - jer oni jesu ravnopravni građani ove države”, poručila je Trivan na svečanoj akademiji.

Ovaj događaj okupio je korisnike Centra, njihove porodice, partnere i prijatelje, predstavnike institucija, a među brojnim zvanicama prisustvovala je i prva dama Srbije, Tamara Vučić koja godinama pruža podršku projektima posvećenim djeci i inkluziji.

Kroz višegodišnju saradnju sa Down Syndrom centrom Banjaluka, kompanija m:tel pružila je podršku brojnim projektima, među kojima su donacija vozila za prevoz korisnika Centra i nabavka medicinskih uređaja za fizikalnu terapiju.

Jubilej je obilježen porukom da ljubav, razumijevanje i prihvatanje ne poznaju granice, a m:tel će i dalje ostati posvećen projektima koji doprinose inkluziji, jednakim šansama i boljem kvalitetu života svih članova zajednice.

