Čitaoci reporteri

Šok za šokom u Kupu Srbije: Trećeligaš izbacio OFK Beograd, eliminisan i Žižovićev Radnički...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Klubovi iz Superlige redom ispadaju u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Golman Borca iz Čačka slavi pobjedu protiv Čukaričkog.jpeg Izvor: MN PRESS

Niz iznenađujućih rezultata u šesnaestini finala Kupa Srbije, u kojem su niželigaši u dva dana eliminisali čak pet timova iz Superlige.

Posljednjeplasirani tim tabele Prve lige Srbije, Borac 1926 iz Čačka, eliminisao je Čukarički na penale (2:2 rezultat do jedanaesteraca), nakon isključenja iskusnog veziste Beograđana Dušana Jovančića. Takođe, na penale je ispao i OFK Beograd protiv Budućnosti iz Dobanovaca, tima iz Srpske lige grupe Beograd (treći rang), u kojoj zauzima četvrto mjesto na tabeli (1:1).

Povrh toga, iz Kupa je eliminisan i TSC, prošlogodišnji polufinalista, koji je ispao na gostovanju Grafičaru, članu Prve lige Srbije (drugi rang) i filijali Crvene zvezde. Konačan rezultat bio je 2:0, a strijelac prvog gola bio je biser Crvene zvezde, napadač Aleksa Damjanović (16).

Izvor: MN PRESS

I ni tu nije kraj košmara timova iz Superlige, jer je lider tabele Prve lige Srbije, Zemun, eliminisao je rezultatom 2:1 Radnički 1923, koji vodi bivši trener Borca Mladen Žižović.. Iako su Kragujevčani vodili 1:0 na stadionu u Beogradu, domaćin je preokrenuo i pod vođstvom trenera Milana Kuljića ostvario veliku pobjedu, golovima Nemanje Kalata u 65. minutu i Stefana Trajkovskog u 83. minutu.

Podsetimo, i u utorak se dogodilo iznenađenje, jer je drugoligaš Mačva eliminisao Partizan na punom stadionu u Šapcu.

Sa druge strane, među rijetkima koji su opravdali ulogu favorita su Spartak iz Subotice, koji je u gostima pobijedio Mokru Goru 2:0, kao i Novi Pazar, koji je takođe u gostima bio bolji od Naftagasa iz Elemira 1:0.

U preostalim utakmicama igraće Trajal i Napredak u kruševačkom derbiju (u toku), kao i Radnik - IMT Novi Beograd od 16 časova. Vojvodina i Mladost GAT neće igrati, jer je Mladost odustala od učešća.

Kup Srbije fudbal

