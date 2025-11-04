TSC smijenio trenera Darija Kalezića: Srđan Blagojević prvi kandidat za nasljednika

TSC smijenio je Darija Kalezića.
Darije Kalezić više neće biti trener TSC-a, pošto je klub iz Baške Topole uručio otkaz dosadašnjem šefu struke. Prema informacijama Sport kluba odluka je konačna, pošto je i predsjednik kluba Janoš Žemberi potvrdio ove vijesti.
"Da, tačna je vijest! Rastali smo se u ponedjeljak i tražimo šefa stručnog štaba. Ekipu će do imenovanja novog šefa, voditi trener podmlatka. Bićemo pažljivi do konačne odluke", navodi Žemberi.
Porodica Kalezić potiče iz Crvenke, pa je povratak korijenima bila velika misija za ovog trenera. Od dolaska u Bačku Topolu Kalezić je u prvih 14 kola ostvario četiri pobjede, tri remija i sedam poraza, što svakako nije ritam koji se dopada čelnicima kluba. Trenutno TSC je vezao četiri poraza, a tek u meču sa Napretkom iz Kruševca obezbijedio remi (1:1). Ovaj rezultat bio je dovoljan za smjenu.
S druge strane Mocart sport saznao je da već postoje imena koja bi mogla da zamijene Kalezića pored aut-linije. Međutim, Topolčani neće žuriti kad je u pitanju novi šef struke, dotada će na čelu tima biti Nemanja Miljanović koji vodio omladinsku ekipu. Kao kandidati nameću se Srđan Blagojević koji je nedavno dobio otkaz u Partizanu, a onda i bivši trener Radničkog iz Niša Nikola Drinčić.
