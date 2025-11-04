TSC smijenio je Darija Kalezića.

Izvor: MN PRESS

Darije Kalezić više neće biti trener TSC-a, pošto je klub iz Baške Topole uručio otkaz dosadašnjem šefu struke. Prema informacijama Sport kluba odluka je konačna, pošto je i predsjednik kluba Janoš Žemberi potvrdio ove vijesti.

"Da, tačna je vijest! Rastali smo se u ponedjeljak i tražimo šefa stručnog štaba. Ekipu će do imenovanja novog šefa, voditi trener podmlatka. Bićemo pažljivi do konačne odluke", navodi Žemberi.

Vidi opis TSC smijenio trenera Darija Kalezića: Srđan Blagojević prvi kandidat za nasljednika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Porodica Kalezić potiče iz Crvenke, pa je povratak korijenima bila velika misija za ovog trenera. Od dolaska u Bačku Topolu Kalezić je u prvih 14 kola ostvario četiri pobjede, tri remija i sedam poraza, što svakako nije ritam koji se dopada čelnicima kluba. Trenutno TSC je vezao četiri poraza, a tek u meču sa Napretkom iz Kruševca obezbijedio remi (1:1). Ovaj rezultat bio je dovoljan za smjenu.

S druge strane Mocart sport saznao je da već postoje imena koja bi mogla da zamijene Kalezića pored aut-linije. Međutim, Topolčani neće žuriti kad je u pitanju novi šef struke, dotada će na čelu tima biti Nemanja Miljanović koji vodio omladinsku ekipu. Kao kandidati nameću se Srđan Blagojević koji je nedavno dobio otkaz u Partizanu, a onda i bivši trener Radničkog iz Niša Nikola Drinčić.

Bonus video:

Pogledajte 00:29 Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)