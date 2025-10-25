Žižović debitovao pobjedom na klupi Radničkog!

Mladen Žižović ostvario je trijumf u prvoj utakmici na klupi kragujevačkog kluba.

Mladen Žižović imenovan je prije nekoliko dana za novog trenera Radničkog 1923.

Na klupi je debitovao ove subote na kragujevačkom Čika Dači protiv TSC-a, a njegovi izabranici uljepšali su mu debi minimalnom pobjedom (1:0), kojom su prekinuli niz od tri uzastopna poraza.

Jankuba Džardžu je u 27. minutu bio strijelac za vođstvo domaćih, koje je na snazi bilo do 78. minuta. Izjednačenje timu iz Bačke Topole omogućio je Sarprit Sing, ali je samo četiri minuta kasnije Radnički 1923 ponovo stekao prednost.

Ovaj put je to bilo dovoljno za obezbjeđivanje trijumfa, a strijelac pogotka vrijednog četvrte "trojke" bio je Kilijan Bevis.

Radnički 1923 je ovom pobjedom napredovao za dva mjesta i sada je deveti, a narednu utakmicu odigraće 3. novembra, kada će gostovati lučanskoj Mladosti.







