Potvrđeno za MONDO: Mladen Žižović novi trener Radničkog, Bojan Puzigaća i Velibor Đurić pomoćnici!

Mladen Žižović preuzima Radnički, potvrđeno je za naš portal. U radu će mu pomagati Bojan Puzigaća i Velibor Đurić.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Mladen Žižović definitivno preuzima Radnički 1923 iz Kragujevca, a u radu će mu pomagati Bojan Puzigaća i Velibor Đurić, potvrđeno je za MONDO.

Žižović je bez kluba od polovine jula ove godine, kada se rastao sa Borcem nakon eliminacije iz Konferencijske lige već u prvom pretkolu. Crveno-plave je eliminisala Santa Koloma, predstavnik Andore, ukupnim rezlutatom 4:3, nakon čega je rođeni Rogatičanin odlučio da digne sidro, iako je pred početak takmičarske godine produžio saradnju sa klubom na još jednu sezonu.

U prošloj je ostvario istorijski uspjeh sa klubom iz Platonove ulice kad je riječ o nastupu na evropskoj sceni. Pod vođstvom Mladena Žižovića, Borac je stigao do osmine finala Konferencijske lige, u kojoj je poražen od bečkog Rapida tek nakon produžetaka.

Dosadašnjim tokom trenerske karijere Žižović je radio u bijeljinskom Radniku, u kojem je i završio igračku karijeru. Vodio je potom Zrinjski, tuzlansku Slobodu, Al Kolod i Škupi, prije dolaska na klupu banjalučkog premijerligaša.

U radu će mu pomagati Bojan Puzigaća, donedavni trener BSK-a, koji je i u Borcu bio "desna ruka" Žižoviću, i Velibor Đurić, koji nema angažman od aprila ove godine, kada je završio misiju na bijeljinskom Gradskom stadionu.

Kako je istaknuto za MONDO, saradnja je dogovorena do kraja takmičarske godine.

Kragujevački superligaš je nakon 12 kola tek na 11. mjestu sa 13 bodova, a prvu narednu utakmicu u domaćem prvenstvu odigraće u subotu na stadionu "Čika Dača" u Kragujevcu protiv TSC-a.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)