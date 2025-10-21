logo
Mladen Žižović preuzima Radnički? U Kragujevac stiže na preporuku Feđe Dudića

Mladen Žižović preuzima Radnički? U Kragujevac stiže na preporuku Feđe Dudića

Autor Haris Krhalić Izvor Telegraf
0

Bivši trener Borca na pragu novog angažmana.

Mladen Žižović preuzima Radnički Kragujevac Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbalski klub Radnički iz Kragujevca ostao je bez trenera po drugi put od početka sezone, nakon što je Aleksandar Luković podnio ostavku nakon tri uzastopna poraza. Klub je ubrzo pronašao potencijalnog nasljednika, a prema saznanjima Telegrafa, na korak su od dogovora sa Mladenom Žižovićem, bivšim trenerom banjalučkog Borca, koji dolazi na preporuku Feđe Dudića.

Situacija u Kragujevcu je napeta jer je odlazak Dudića snažno uzdrmao klub, a dolazak Žižovića, koji u svojoj karijeri ima zapažen uspjeh u Borcu, mogao bi da donese preokret i stabilizaciju ekipe.

Radnički je razmatrao više kandidata, ali izbor je pao na Žižovića, koji je prethodnu sezonu obilježio istorijskim uspjehom za Borac. Klub je pod njegovim vođstvom igrao u osmini finala Konferencijske lige, gdje je eliminisan od Rapida iz Beča, ali je ostvario najbolji evropski rezultat u istoriji kluba. Upravo to i energija koju donosi naveli su upravu Radničkog da se okrene ovoj opciji.

Žižović je napustio Borac u julu ove godine nakon neočekivanog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Od tada je bez angažmana, a u Kragujevcu vide priliku da baš on vodi ekipu.

Tokom karijere Žižović je vodio i klubove kao što su Radnik iz Bijeljine, Zrinjski, Sloboda Tuzla, kao i Al-Kholod iz Saudijske Arabije. Trenutno je Radnički 11. na tabeli nakon 12 odigranih kola, a naredni meč ih očekuje već ovog vikenda protiv TSC-a.

