Mladen Žižović predstavljen u Radničkom: "Ne bih previše govorio o sebi, to ću prepustiti rezultatima!"

Bivši trener Borca predstavljen je na "Čika Dači" kao novi strateg Kragujevčana.

Mladen Žižović predstavljen je ovog četvrtka u Kragujevcu kao novi trener Radničkog 1923. Žižović na kormilu mijenja Aleksandra Lukovića koji je podnio ostavku nakon slabih rezultata, a u radu će mu pomagati Bojan Puzigaća i Velibor Đurić.

"Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom povjerenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mjesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je vidjeti gdje se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspjeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve", poručio je na konferenciji za novinare Žižović, koji je sa klubom sa stadiona "Čika Dača" dogovorio saradnju do kraja sezone.

Kako je saopšteno iz kluba, uz pomenute Puzigaću i Đurića, sa Žižovićem će raditi i treneri iz prethodnog stručnog štaba Miroslav Stakić i Vojislav Vukić.

U trenutku Žižovićevog dolaska, Radnički se nalazi na 11. mjestu na tabeli sa 13 bodova.

Podsjetimo, Žižović je bez angažmana bio od polovine jula ove godine kada je podnio ostavku na mjesto trenera Borca nakon eliminacije iz Konferencijske lige vće u prvom kvalifikacionom kolu. Crveno-plavi su se sastali sa Santa Kolomom i bili poraženi rezultatom 4:3 u dvomeču, poslije čega je Žižović odlučio da se povuče iako je nešto ranije produžio saradnju sa klubom na još jednu sezonu.

U prošloj je sa klubom ostvario istorijski rezultat izborivši nastup u osmini finala Konferencijske lige, u kojoj je nakon produžetaka poražen od bečkog Rapida.

Osim Borca, Žižović je radio u bijeljinskom Radniku, u kojem je i završio igračku karijeru. Vodio je potom Zrinjski, tuzlansku Slobodu, Al Kolod i Škupi, prije dolaska na klupu banjalučkog premijerligaša.

Na klupi Radničkog 1923 Žižović će debitovati u subotu na domaćem terenu protiv TSC-a.

