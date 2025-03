Goran Ivanišević pričao je o teškim momentima Novaka Đokovića kada je zbog odluke o vakcinaciji bio na udaru.

Izvor: Printscreen/YouTube/Neuspjeh prvaka/MN Press

Novak Đoković je neko ko se drži svojih principa i uvjerenja. Kakva god situacija da je, od toga ne odustaje. Uostalom, ne bi osnovao sindikat igrača PTPA i krenuo u "rat protiv kartela". Nikada nije ustuknuo pred jačima, pa neće ni sada. Takav je bio tokom cijele karijere, pa je tako zbog svojih principa bio spreman i da je završi prerano.

Bilo je to u momentima pandemije kada je odbio da se vakciniše. Javno je više puta govorio da je to odluka koju je donio za svoje tijelo, da on najbolje poznaje svoj organizam i da ne želi to da uradi, a Goran Ivanišević otkrio je detalje koje mnogi nisu znali. Bio je spreman i da batali tenis zbog toga.

"Bio je spreman da završi svoju karijeru zbog vakcinacije. Išao je do kraja, samo da se ne vakciniše, sada pričamo o tim vakcinama i priča se da su neke od njih prouzrokovale štetu. Mi smo tri godine bili zaključani kao ovce i ispirani su nam mozgovi", rekao je Ivanišević u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

Vidi opis "Novaka su osudili i pljuvali na 101 način": Ivanišević je bio sa njim, zbog ovoga je htio da završi karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nastavio je da priča o Novaku i njegovoj odluci koja je mogla da ga košta karijere. "On je bio spreman. Koji to sportista njegovog ranga je bio spreman za to? Niko. Bio je osuđen, pljuvali su ga na 101 način, ja sam bio tamo sa njim, znam tačno o čemu pričam. Zašto? Jer ima svoje mišljenje."

Ponovio je i ono što je Nole izgovorio više puta. "Nikada nije nikome rekao da se ne vakciniše, nikome od nas nije rekao da se ne vakcinišemo, svi smo se vakcinisali. Nikada u životu to nije uradio, organizovao je turnir u Beogradu, organizovao vakcinaciju za druge igrače, ali on se nije vakcinisao i zato su ga kritikovali", zaključio je Ivanišević.