"Novak će jednog dana shvatiti, to će biti njegov kraj!" MONDO INTERVJU - Znam kada Đoković više neće biti prvi!

Novak Đoković započeo je ovog ponedeljka 400. nedjelju na vrhu ATP liste. To je skoro osam godina provedenih na prvom mjestu. Da napravimo poređenje, njegova ćerka Tara proslavila je šesti rođendan u Njujorku početkom septembra, pa to znači da je rekord njenog oca stariji. Sve to zvuči nestvarno, a baš to bila je tema našeg razgovora sa najpoznatijim teniskim novinarom Ubaldom Skanagatom.

Italijan je bio u Torinu na Završnom mastersu, gledao je pobjedu Novaka Đokovića protiv Janika Sinera i izdvojio je vrijeme da razgovara sa reporterom MONDA. Pričao je baš o tom nestvarnom uspjehu srpskog asa.

"Mislim ono što i svi, da je to nevjerovatno, unikatno, vjerovatno nepobjedivo, fantastično. Nešto zaista posebno, borio se 15 godina sa fenomenima kao što su Federer, Nadal, Marej. Ne znam šta još da kažem o njemu, napredovao je iz dana u dan, tražio je perfekciju, jurio je to savršenstvo i skoro je to i dostigao", počeo je Skanagata intervju za MONDO.

Drži Nole pregršt raznih rekorda, neki od njih možda će biti dostignuti, ali 400 nedjelja na vrhu djeluje nedostižno i za nove teniske nade.

"Ne mislim da će iko moći da obori taj rekord. Mlađi momci koji su sada tu praktično moraju da budu u samom vrhu 15 godina i da u isto vrijeme osvajaju mnogo turnira, 24 slema, 40 Mastersa... Evo, u Italiji ste, vidite koliko smo mi ovdje sada oduševljeni Sinerom, koliko pričamo o Janiku, a on ima jedan Masters i jedno polufinale grend slema. Ne mogu da se porede Novak i ostali, razlika je prevelika, jedno je osvojiti jedan turnir, a drugo je osvojiti toliko turnira i biti 400 nedjelja na vrhu."

MOŽE LI DO 500?



Navijači srpskog asa šale se da je njegov sljedeći cilj 500 nedjelja na vrhu.

"Možemo da diskutujemo o tome. Njegovo tijelo, energija, to je nestvarno. Ne znam koliko može još da igra mečeve na tri dobijena seta kao na slemovima, ove godine je osvojio tri, na Vimbldonu je vodio sa 1:0 u setovima i napravio je neke njemu nesvojstvene greške kada je mogao da povede 2:0 protiv Alkaraza. Sljedeće godine može da ponovi nešto tako, ako uspije da zadrži prvo mjesto, to su još 52 nedjelje. Onda mora to još jednu godinu da bi došao do 500 nedelja, djeluje baš teško."

Očekuje se da će Novak naredne sezone da bira turnire na kojima će igrati, nešto slično kao što je bilo u drugoj polovini 2023. godine, kako bi imao dovoljno vremena i za odmor i za napad na titule.

"Već je to radio, iz drugačijih razloga doduše, nije bio njegov izbor kad nije mogao da igra u Americi, znamo i zašto. Sigurno će igrati na tim najvažnijim turnirima, kao i mnogi igrači koji su ušli u određene godine i onda su birali gdje će da igraju", objašnjava Ubaldo.

Do kad će Nole igrati niko ne zna, ne želi ni sam da spominje odlazak u penziju.

"Ne znam, teško mi je da procijenim, zavisi koliko će još motivacije imati, koliko želje, taj osjećaj ponosa koliko će ga držati. Možda će jednog dana samo da shvati da ne može više da se takmiči i to je to."

KO JE NAJVEĆI SVIH VREMENA?

Mnogi su složni u ocjeni da je Đoković najveći igrač svih vremena, popularni "GOAT" i da je iznad Federera i Nadala, ali Skanagata se sa tim nije složio.

"Nisam siguran da možemo da završimo debatu. Svaka era tenisa imala je nešto svoje. U posljednjim godinama Federer nije bio na istom nivou kao na početku karijere. Novak je postajao bolji iz godine u godinu. Teško je samo gledati brojke, bilo je perioda kada je lakše bilo osvajati slemove poput godina kada je Rod Lejver osvajao slemove, a tri su se igrala na travi. Ima bolji skor i sa Rodžerom i Rafom. On je najbolji definitivno u posljednjih pet-šest-sedam godina. Tek je 2011. počeo da dominira, slično kao 2015. godine, ove godine je definitivno bio najbolji, završiće godinu na prvom mjestu po osmi put u karijeri."

Poslije kratke pauze je nastavio.

"Pokazao je da je najbolji i najkonstantniji u sezoni. Da li je najbolji svih vremena? Ponavljam, teško je to zaključiti. Federer je bio sposoban da radi neke stvari koje Novak ne može, Nadal takođe, isto važi i za Novaka. To što pričam sa vama, za srpske medije, lako mi je da kažem da jeste i da je to tako. Međutim, moram da nađem balans. Mogu da ponavljam moju rečenicu 'Not too bad' koliko god treba. Šalim se malo naravno. Tu je još pitanja, da li bi Rodžer osvojio više Rolan Garosova da nije tu bio Nadal, da li je Đoković bolji na šljaci od Rafe, teško je to reći, slično i za neke druge podloge i njihove skorove."

"Vidio sam neke navijače prije nekoliko dana u Torinu, donijeli su baner na kom je pisalo iz kog grada su, u bojama srpske zastave i pisalo je 'Not too bad'. Možda bi trebalo da se preselim u Beograd, da sam mlađi došao bih da dajem tamo autograme lijepim srpskim djevojkama."

NOVA GENERACIJA I NOVAKOVI SLEMOVI

Karlos Alkaraz, Janik Siner i Holger Rune predstavljeni su kao "velika trojka budućnosti". Ubaldo tu vidi i još jednog igrača.

"Dodao bih tu i i Bena Šeltona. Naravno, ne možemo da znamo da li će se za dvije-tri godine pojaviti neka nova mlada zvijezda. Ne očekujem da će Đoković za tri godine biti prvi na svijetu. Naravno da bi volio da proba da prihvati taj izazov, ali je priroda nešto drugo. On je već čudo prirode, ovo što radi u tim godinama, udarci, kretnje kao Spajdermen. Da bi bio prvi moraće da osvaja dosta turnira i sa 40 godina, teško je pokupiti sve te poene za tron, čak i ako osvojite sve."

Za kraj smo ga pitali šta misli - koliko će grend slemova Đoković osvojiti u 2024. godini?

"Nemam kristalnu kuglu da bih to rekao sa sigurnošću, nisam mađioničar, pitali su me i da li mislim da Siner može da osvoji slem, vjerovatno najbolje šanse ima na US openu, jer mu ta podloga najviše odgovara i do tad će napredovati. Da se vratim na pitanje, Novak je favorit da osvoji Australijan open, na Vimbldonu vjerovatno ima najbolju šansu, na ta dva bih mu dao najviše šanse. U septembru, Njujork, to je daleko, imaće mlađi igrači vremena da napreduju i da budu još bolji za taj turnir. Vidjećemo šta će biti", zaključio je Skanagata.

