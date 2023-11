UŽIVO ĐOKOVIĆ - SINER: Prekid na meču, obezbeđenje moralo da interveniše!

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u finalu Završnog mastersa.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković protiv Janika Sinera za titulu u Torinu. U finalu Završnog mastersa Srbin će juriti sedmi, a Italijan prvi trofej na ovom takmičenju. Uz to će imati i dodatni motiv pošto ga je miljenik domaće publike pobedio pre nekoliko dana u grupnoj fazi.

Čeka Đokovića duel sa Sinerom, ali i domaćom publikom. Očekuje se fudbalska atmosfera i na to je spreman. Prošli put im je dirigovao dok su mu zviždali. "Biće verovatno još i glasniji, poslednji meč, finale, on želi prvu titulu na Završnom mastersu. Imao sam to iskustvo u utorak uveče i znam šta me očekuje, biću spremniji nego što sam bio za taj meč u grupi. Biće to i za njega važno sigurno će mu dati krila", poručio je Novak pre meča.

