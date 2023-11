Radonjić "iskopirao" Novaka u Leskovcu - evo kako je reagovao!

Nemanja Radonjić iskopirao potez Novaka Đokovića nakon remija sa Bugarskom.

Izvor: Twitter/TennisTV/FSSrbije/Screenshot

Novak Đoković proslavio je pobjedu nad Benom Šeltonom na US Openu tako što je "spustio slušalicu" Amerikancu koji se čitav meč ponašao bahato, a tog snimka prisjetio se Nemanja Radonjić nakon što se Srbija plasirala na EURO posloke pune 24 godine. Istina, Srbija je uspjela da se izvuče protiv Bugarske u finišu utakmice i da remijem (2:2) ode na turnir, ali to nikako nije umanjilo slavlje srpskih fudbalera koji su i te kako znali da proslave!

Među najveselijima je upravo bio Radonjić, a poslije "spuštanja slušalice" Bugarima, poručio je da je ostalo još samo Đoković da pobijedi, što se i desilo. Nakon trijumfa na završnom mastersu u Torinu, novinari su ispričali Đokoviću da ga je "iskopirao" Radonjić, što mu se naravno dopalo.

"Prvo da im čestitam. Stvarno su to uradili? Nisam znao. Luka Jović je bio sa suprugom na meču, Dušan Vlahović je bio prije nekoliko dana, gledao sam njega i Kostića na meču, pričali smo. Drago mi je ako imam pozitivan uticaj na njih, to mi daje radost i stvarno je čast biti u poziciji da utičeš na to pozitivno, da ga inspirišeš, nešto što će pomoći njemu ili njoj, da se bolje pripremi, oporavi, uradi", rekao je Novak Đoković.

Naravno, srpski fudbaleri, kao i drugi sportisti, vole da popričaju sa Novakom Đokovićem o brojnim stvarima u sportu, ali jedna stvar je daleko najinteresantnija kao tema i uvijek se pokrene.

"Ono što sam dobijao kao najučestalije pitanje od sportista je taj mentalni aspekt, kako biti jak mentalno, kako se nositi sa pritiskom. Kako se oporaviti od napornog perioda, biti svjež za naredni izazov. Sport se danas mnogo promijenio, posebno timski sportovi. Imaju mnogo veći broj utakmica fudbal i košarka, duge sezone, pričam o najvišim nivoima, ubacili su sad i tu neke stvari, mnogo je utakmica, naporno je za njih i naravno da je logično da se pitaju kako da imaju dugovečnost i karijeru koja traje i uspjeh na visokom nivou. Ima raznih nivoa. Prvi nivo je ulazak u sport, pa probijanje, pa dolazak na vrh, pa kako opstati na vrhu tokom cijele godine, pa tokom dvije-tri, kako imati karijeru bez mnogo povreda, kako gaijiti šampionski mentalitet, kako korigovati svoj život, da sve bude podređeno ciljevima, a da ne budeš prazan i nesrećan i ako ne uspiješ, već da imaš prave vrednosti, da imaš porodicu, kuću, da imaš sa kim da pričaš", dodao je srpski as.

Podsjetimo, Novak Đoković je danas počeo 400. nedjelju na vrhu ATP liste i spojiće još najmanje devet nedjelja na tom mjestu, ali pošto slijedi Australijan open na kome po pravilu igra najbolji tenis - vjerujemo da će to biti još produženo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!