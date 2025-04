"Nije da ne vjerujem u to Novakovo, ali šta mu reći": Ivanišević nikad iskrenije o Đokoviću i biomehanici

Goran Ivanišević otkrio je neke nove detalje saradnje sa Novakom Đokovićem i šta mu je smetalo, ali da opet ne može da kaže ništa Srbinu kada je najveći svih vremena.

Goran Ivanišević je pet godina bio trener Novaka Đokovića i ozbiljno je pomogao srpskom teniseru da dođe do titule najvećeg svih vremena. Sa Ivaniševićem na klupi, odnosno na tribinama, Đoković je osvojio čak devet grend slemova, a gdje su još mastersi i ATP finala, prva mjesta na kraju godine, brojni rekordi...

Odlučili su da se rastanu u februaru 2024. godine, kada su obojica istakli da je došlo do zasićenja, ali to ne znači da postoji bilo kakav problem između njih dvojice. Između ostalog, Ivanišević uvijek pohvalno priča o Đokoviću i baš nedavno je u sjajnoj emisiji "Neuspjeh prvaka" kod Slavena Bilića ispričao zašto je po njegovom mišljenju veći i od Federera i Nadala, dok je naravno bilo i stvari koje su mu smetale.

Bilić je upitao šta je to što je najteže u saradnji sa Novakom Đokovićem, a šta najlakše, na šta se Ivanišević nasmijao jer za istu stvar može da iskoristi objedinjen odgovor - to što je perfekcionista. Nekada je to najbolja stvar na svijetu, a nekada pak umije da bude kamen u cipeli.

Šta kaže Ivanišević o Novaku?

"Studiozan je. Voli biomehaniku i dosta tih...", zastao je Ivanišević ne želeći previše da otkriva o alternativnim metodama koje su bliske Đokoviću i dodao: "Nije da ja ne vjerujem u to, ali neke stvari... Pa, nije sve biomehanika. Ne možeš ti stalno misliti samo na kukove i koljena, kad baciš lopticu na servis i tu je ti je onda sunce, pa ne vidiš lopticu. Odserviraš i ne možeš da misliš na kuk, vjetar... To je preživljavanje i pritisak, ne misliš na biomehanik".

"On je perfekcionista, i ja sam, ali se mora naći balans. Lagano je što nikad nisam vidio tenisera da koji ne igra dva mjeseca i poslije pet minuta kao da nije prestajao. Kao da je trenirao pet sati dnevno. Takav tajming i osjećaj za prostor nisam vidio. To je psiha? To je način na koji igraš", apostrofirao je Ivanišević u emisiji "Neuspjeh prvaka".

Zašto je Novak bolji od Nadala i Federera?

Trener koji je trenutno bez posla poslije čudnog rastanka sa Jelenom Ribakinom mogao je na licu mjesta da se uvjeri kako je Đoković potpuno drugačiji od svih, pa i od Federera i Nadala, koji bi po prirodi stvari trebalo da su mu najsličniji.

"Nadal se troši kao da sutra ne postoji. Svaki udarac je kao da nema sutra. Mislim i na treninge. Isto je i kod Federera, samo što ljepše izgleda. A ovaj... To je takav tajming, da gledaš samo, ma to je ljepota i hipnotisan si. Sva ta priprema, ishrana, pa to kako jede, iskustvo je to lijepo gledati, bio dio toga, ali neke stvari na kraju dana... Ne možeš mu ništa reći kad sve osvoji. Opet, to je nekakav balans, ali i uzajamno poštovanje i meni je bilo fenomenalno", rekao je Ivanišević.

"To se ne zaboravlja. Da ništa više ne radim u tenisu, bio sam dio najvećeg u istoriji. Sve te rekorde, da sam samo sjedio i mahao peškirom, nosio reket, opet sam nešto bio napravio".

Uz to, Ivanišević dodaje još jednu stvar - Novak je još motivisaniji kada igra za Srbiju, kako je i on za Hrvatsku: "Kod njega je to jako izraženo, da je to nevjerovatno. Njemu je cilj bio da osvoji Olimpijske igre. To nije bilo šanse. Da su igrali 15 dana zaredom, Novak bi dobio meč. Nije imao šanse Alkaraz", rekao je slavni igrač i trener.

