Real Madrid pravi nove "galaktikose"

Real Madrid zna koju trojicu fudbalera želi u svojim redovima naredne sezone.

Real Madrid se bori za šampionsku titulu u Španiji, ide na novi pehar Kupa Kralja, daleko je već stigao i u Ligi šampiona, ali to ne znači da gazda Florentino Perez sjedi skrštenih ruku. Već znamo da je navodno dogovorio dolazak jednog od najboljih desnih bekova svijeta Trenta Aleksander-Arnolda iz Liverpula, i to bez obeštećenja, a to neće biti jedini transfer koji je spremljen za ljetnji prelazni rok.