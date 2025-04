Lebron Džejms o Luki Dončiću: Drugačiji je, donio je to iz Slovenije i Real Madrida

Lebron Džejms zadovoljan je zbog dolaska Dončića u njegov tim, a ovog puta govorio je zašto je Slovenac drugačiji.

Luka Dončić je bio zvijezda Dalasa od 2015, ali ta titula prati ga i u drugom klubu. Tako je postao važan igrač LA Lejkersa, ali ne samo među navijačima. O njegovom prisustvu na terenu i posebno načinu na koji se ponaša tokom utakmice govorio je i najiskusniji u ekipi - Lebron Džejms.

Od dolaska Slovenca u tim Lejkersi su sa njim na terenu imali skor 13-8. Međutim, Lebronu je ta stavka manje bitna, kao i brojke koje postiže Slovenac, nešto drugo je, ipak, ostavilo veliki utisak na "Kralja". Lebron je posebnu pažnju obratio na činjenicu da pored toga što je odličan skorer, Dončić čini da njegovi igrači na terenu izgledaju bolje, sa više samopouzdanja nego što i sami imaju.

"Oduševilo me je to što igra igru onako kako sam oduvijek želio - da inspirišem generaciju da tako igra. I ništa nije unaprijed određeno. Ako imate dva momka koja vas čuvaju, postoji igra brojeva. Ako imate prednost i ako je to tip koji ne može da vas čuva ili ste u mogućnosti da ga pobijedite, ja sam u mogućnosti da napravim dodavanje... Uvijek sam volio igrače koji svojim saigračima ulivaju toliko samopouzdanja da ih natjeraju da vjeruju da su zapravo bolji od onoga što jesu", započeo je Lebron izlaganje o Luki u podklastu "Mind the Game" kod Stiva Neša.

"Luka to radi već sedam godina. Kris Pol je to uradio kada je bio u Nju Orleansu. Uspio sam to da uradim sa nekoliko mojih timova. Dakle, Luka to ima. Da. I mislim, to je naučio od odrastanja u Sloveniji do odlaska u Madrid i učenja igre na pravi način i igranja na profesionalnom nivou sa, koliko, 13, 14 godina. Donio je taj isti model i istu igru u NBA. Kao od prvog dana. Od prvog dana. Nevjerovatno", zaključio je Lebron.

Luka Dončić je u još jednom NBA meču pokazao da je dorastao tituli lidera. Umalo je upisao novi dabl-dabl, u ovoj sezoni ih ima 21, u meču protiv Hjustona. Njegov tim je slavio 104:98, a Dončić je meč završio sa 20 poena, devet asistencija i šest uhvaćenih lopti. Ove sezone Slovenac prosječno bilježi 27,7 poena, 8,4 uhvaćenih lopti i 7,9 asistencija.

