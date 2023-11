Đoković nestao s turnira, nismo znali gdje je! Goran Ivanišević šokirao: Šta se desilo sa njim? Pojma nisam imao!

Goran Ivanišević otkrio nepoznate detalje drame koju je Novakov tim prošao sa teniserom na Završnom mastersu u Torinu. Od izvještača MONDA iz Torina, Nemanje Stanojčića.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, tradicionalno je govorio na konferenciji poslije trijumfa svog igrača na Završnom mastersu i tu je novinarima otkrio nepoznat detalj. U toku turnira u Torinu Goran i saradnici uopšte nisu znali gdme je Nole poslije poraza od Janika Sinera u grupi!

"Kako ja da se ljutim na najboljeg igrača u istoriji? Mogu samo da se ljutim kad bez razloga viče na nas. Uvijek se trudi da pobijedi, nije lako sa njim kad izgubi. U utorak je lako izgubio meč, u srijedu ga uopšte nismo vidjeli, tek u četvrtak, nismo znali šta se dešava. Nismo znali da li idemo kući, da li se zagrijavamo za Hurkača, samo smo sjedili. Onda smo saznali da će da igra. Čim mu tu nešto 'klikne', kao svako ljudsko biće, bori se sa sobom, donosio je dobre odluke, ostao smiren. Tri slema osvojio, prvi je, ima motivaciju. Sa porodicom sam bio u šopingu, za mene je ta srijeda bila lijepa i opuštena. Sad sam ovdje sa vama i slavim", rekao je Ivanišević.

Prema njegovim riječima, čim je Novak izašao na teren na polufinale protiv Alkaraza bilo je jasno da će razbiti Španca. "Vidite u njegovim očima promjenu, u svlačionici, na treningu, traninzi su pozitivni. Kada je izašao na teren protiv Alkaraza, od prvog poena je bodrio sebe, stegnuta pesnica bila je tu. Ne možete da dobijete Karlosa tek tako, jeste promašivao mnogo, ali čak i da igra sa lijevom rukom, teško ga je dobiti tako lako".

Govorio je Ivanišević i o finalu: "Novaka teško možete da dobijete dva puta u istoj nedjelji. Taktički je igrao drugačije nego u utorak, Janik je imao veliki pritisak i Đoković je to iskoristio. Ako sumnjate imalo u sebe protiv Novaka, onda to nije dobro za vas. Kao kada se suočite sa lavom, poješće vas za dvije sekunde."

Prema njegovim riječima, Novak će u sljedećoj sezoni pred sobom imati dvojicu tenisera iz garde "mladih lavova" na koje će morati da obrati pažnju. Naravno, to su Karlos Alkaraz i Janik Siner- "Obožavam Janika, pratim njegovu igru od kad je bio junior, imam veliko poštovanje za njega, sviđa mi se njegov tenis. Napredovao je mnogo, unaprijedio je servis, izlazak na mrežu, igra bolje voleje. Vidjeli smo Janika koji je sposoban da osvoji slem, igrao je nevjerovatan tenis ove nedjelje. Vidjeli smo drugačijeg Novaka. Dva mlada igrača su dva koraka ispred ostalih, Alkaraz i Siner. Oni su budućnost tenisa."

A sadašnjost tenisa je, ipak, Novak Đoković. "Teško je napredovati kad je on u pitanju, to je loše i dobro za mene kao trenera, unaprijedio je voleje, igru na mreži i pozicioniranje na mreži. Promašio je neke lake voleje, ali je imao neke sjajne voleje, pozicionira se bolje, teško ga je proći na mreži, ranije je to bilo lakše. Bolje se osjeća tamo, na US openu je u finalu protiv Medvedeva odigrao nekoliko najvažnijih voleja. Forhende udara jače, servira bolje, posebno drugi servis koji mu ponekad ide preko 200 km/h", dodao je Ivanišević.

Đoković će u ponedjeljak otputovati na Dejvis kup u Malagu, gdje će od četvrtka igrati za Srbiju u četvrtfinalu. "Počelo je odlično, završilo se bajkovito u Torinu. Šta pričati, osvojena tri grend slema, falilo nekoliko za četvrti. Rolan Garos najdraži. Čeka ga još Dejvis kup, možda za njega i najdraža stvar, zna se koliko voli svoju zemlju. Trebaće mu malo pomoći tu, do sada su momci malo zakazali, ako dođe do dublova, nisam baš neki optimista. Poslije singla se nadam da će biti 2:0. Ekipa je odlična, neko bi morao da pomogne još malo."

