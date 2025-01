Dalibor Čutura podmladio Srbiju i odmah pobijedio: Zgazio rivala sa deset golova razlike!

Dalibor Čutura je debitovao pobjedom na klupi Srbije!

Izvor: MN PRESS

Dalibor Čutura je debitovao pobjedom! Novi selektor repezentacije Srbije odveo je kombinovani tim "orlova" na Kup Karpata, a u prvom meču srpski tim je savladao Gruziju 35:25 (16:11). Najjefikasniji su bili Simo Šijan i Uroš Mitrović sa po šest golova, dok je Aleksa Tufedžič pogodio pet puta.

Za igrača utakmice proglašen je mladi lijevi bek Vojvodine Simo Šijan.

"Otvorili smo utakmicu malo nervoznije, ali smo poslije konsolidovali redove i uz podršku golmana lagano priveli utakmicu kraju", rekao je on poslije meča sa kavkaskom selekcijom.

O nešto nervoznijem i težem početku utakmice govorio je i Uroš Kojadinović.

"Pobjedom smo započeli Kup Karpata. U početku smo igrali sa nekom vrstom grča, ali kako smo se opustili tako je sve došlo na svoje. Mislim da je važno što su svi momci dobili priliku i odigrali zaista dobro. Svi smo zdravstveno dobro. Utakmica sa Rumunijom biće sigurno teža, ali uz dobar oporavak nadamo se novom dobrom rezultatu."

Otvorila je prvo poluvrijeme Srbija samouvjereno, ali je poslije početnih 5:2 Gruzija uhvatila priključak i stigla do 5:5.

Razliku od maksimum dva gola Orlovi su održavali do 25. minuta i novog izjednačenja, 10:10, kada je Gruzija u prvom dijelu igre posljednji put ozbiljnije priprijetila. Do pauze je Srbija držala sve konce u svojim rukama i na odmor otišla sa plus pet, 16:11.

U nastavku igre Srbija je održavala tu prednost do manjeg pada u 45. minutu ali je tada Gruzija najviše prišla do minus tri, 25:22. Do kraja utakmice se pobjednik nije dovodio u pitanje čime je Srbija prvu zvaničnu utakmicu pod vođstvom Dalibora Čuture ubjedljivo privela kraju - 35:25.

Drugog dana turnira na programu je utakmica sa domaćinom, ekipom Rumunije sa početkom u 16.30 časova po našem vremenu.

Srbija: Dodić 2, Draško, Borzaš 2, Kojadinović 2, Tufegdžić 5, Šotić 2, Mitrović 6, Ratković 2, Anđelković, Rogan 3, Šijan 6, Milovanović 2, Radović 2, Šević, Feješ 1, Trnavac 5 odbrana, Krivokapić, Bomaštar 6 odbrana

Gruzija: Lapiašvili 2, Keliušpali, Patašuri, Arešidze, Tškoverbadze 11, Cincadze, Orjonikidze 4, Gogoladze, Gogava, G. Griškiašvili 1, Abramišvili 1, D. Griškiašvili, Gavašelišvili 2, Arveoldi Dikhaminija 4, Meliava, Nikabadze