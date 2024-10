"Obećaj, igraćeš zbog sina!" Dalibor za Srbiju uradio što nije niko, a njegove tragedije se niko ne sjeća!

Dalibor Čutura preuzima nacionalnu selekciju Srbije. Ako na njegovom prvom meču tribine ne budu pune, biće to sramota. Jer ono što je on uradio za Srbiju, nije niko.

"Kada sam sa dugačkog, gotovo vejčnog puta odavde do Španije konačno stigao u naš stan u Leonu, prvo što mi je Marija gotovo još na vratima rekla bilo je: 'Obećaj da ćeš, za svog sina, igrati na Olimpijskim igrama!'. Daću sve od sebe da ispunim to obećanje”, rekao je heroj Srbije, čija je priča danas, djeluje zaboravljena. A ne bi smjela da bude.

Dalibor Čutura je ponovo tema, pošto je ponovo postavljen za selektora Srbije. Prvo je jedno vrijeme bio pomoćnik Dejanu Periću u A selekciji sada će preuzeti juniorsku selekciju Srbije i probaće da ponovo vrati "orliće" na pravi put.

"Naravno da mi je drago, mislim da je vrijeme da ta generacija uzme stvari u svoje ruke. Imaju dovoljno iskuistva već kao treneri i znaju kako se pobjeđuje i naravno da mi je drago i želim im svu sreću. Mislim da mu je osnovni ili najveći kvalitet u igračkoj karijeri bila ta inteligencija i to što zna da pročita ono što vidi ispred sebe. Mislim da mu je u trenerskom poslu to velika potpora", rekao je povodom njegovog imenovanja na mjesto selektora za MONDO legendarni Veselin Vuković.

Vidjeli smo da su prethodnih godina generacije u kojima su igrači Stefan Dodić, Miloš Kos, Luka Rogan, Nikola Zečević, Mateja Dodić, Branko Predović uspijevale da dođu i do same završnice, a sada bi uz iskustvo Čuture trebale da se vrate na staze uspjeha. A Čuturina životan i rukometna priča je zaista - nevjerovatna!

DEBITOVAO SA 37, ZBOG HRVATA SMRŠAO 8 KG!

Srbija je deceniju i po čekala da se nešto desi u reprezentativnom rukometu. Nakon uspjeha krajem XX veka i početkom XXI srpski tim je pao i nije više bio u samom vrhu, a onda je Rukometni savez Srbije dobio organizaciju Evropskog prvenstva u Beogradu. Tu na Čuturu niko nije računao. Imao je 37 godina, a pozicija srednjeg beka bila je popunjena. Ipak u zadnji čas desio se problem između selekotra Veselina Vukovića i prve opcije na srednjem beku Mladena Bojinovića. Poslije godina čekanja došao je sudbinski poziv za Dalibora Čuturu!

"Ja sam ulazio u 37. godinu i bio sam ubjedljivo najstariji. Još devedesetih sam ja bio na nekim širim spiskovima, zvali su me i Tuta i Vuja, ali nisam prolazio u uži izbor i nikad nisam uspio da uhvatim neko značajnije takmičenje", rekao je za MONDO Dalibor Čutura jednom prilikom.

Na kraju je na meču sa Hrvatima u polufinalu, vjerovatno najvećoj pobjedi srpskog rukometa u posljednje dvije decenije dao jedan od ključjih golova da se srpski tim "odlijepi" i na kraju obezbijedi medalju pred punom "Arenom". Sa 37 godina postao je heroj!

"Bilo je svega, ja sam za te dvije nedjelje smršao osam kilograma, veliki je to stres bio. Pogotovo kada smo prošli grupu i kada smo saznali da ćemo da igramo sa Hrvatima u polufinalu. Ogroman je to naboj, igraš pred 22.000 ljudi, igraš sa Hrvatskom, a znamo kako se na to gleda", rekao je Čutura za MONDO.

IGRAĆU ZA STEFANA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA!

Drugo mjesto na Evropskom prvenstvu značilo je da će srpski rukometaši konačno zaigrati na Olimpijskim igrama! U Londonu su se našli u grupi sa Južnom Korejom, Mađarskom, Španijom, Danskom i Hrvatskom. Čutura je kao dio tima koji je napravio ogroman uspjeh naravno pozvan u nacionalni tim, počeo je pripreme, a onda mu se desila užasna porodična tragedija.

Prvi meč na Olimpijskim igrama Srbija je odigrala sa Španijom 29. jula 2012. godine, a 8. jula španski mediji su javili da je njegov devetogodišnji sin Stefan poginuo u Leonu! Dok je Dalibor bio na pripremama sa reprezentacijom njegovog sina su prema natpisima španskih medija pogodili u glavu u parku i on je preminuo od posljedica moždanog udara. "Stefan nije bio umiješan ni u kakvu uličnu svađu, niti u gađanje kamenjem, niti je bio dio bilo kakvih prepirki... Niko ne zna zasigurno kako se sve odigralo", naglasila je porodica koja se oglasila nekoliko dana kasnije.

Nakon incidenta hitna pomoć je poslije nekoliko minuta došla i pružila pomoć nesrećnom Stefanu. Tada je još uvijek davao znake života, ali je bio u jako teškom stanju i poslije nekoliko sati borbe ustanovljena je smrt. Dječak je prvo pao u komu i nije se probudio.

Čim je dobio vijesti o smrti sina Dalibor Čutura je otputovao sa priprema u Španiju i bio sa porodicom, ali se već 25. jula vratio i pridružio ekipi. Četiri dana kasnije stao je na teren protiv Španije i u dresu Srbije odigrao za svog sina. Dancima je dao tri gola, u pobjedi protiv Južne Koreje dva - i pokazao kakav je. Rukometaš, čovjek, roditelj. Gromada, A njegov patriotizam deceniju kasnije malo ko pamti i to je jedna prilična sramota za sve nas.

"Već je prošlo dosta vremena, ali niti je tim zahtijevao nije bio potrebu da zahteva. Mogli su svi da ne idu, a Čutura je morao da ide, to je bila moja lična odluka. Smatrao sam da to mora da bude tako i naravno da sam imao podršku tima za tako nešto Mislim da je odličan profesionalac i odličan čovjek i to je bio jedan od načina da svu tu muku prebrodi lakše. Vjerovatno neće nikada zaboraviti, ali eto vjerovatno je to bio jedan od načina da se izbori sa tim", priseća se za MONDO ovom prilikom odluke da Dalibor Čutura ipak ode u London njegov tadašnji selektor Veselin Vuković.

NE, NIJE TU KRAJ!

Dalibor Čutura je već tada imao 37 godina i bio je duboko zagazio u posljednju fazu karijere, ali nije na Igrama rekao zbogom nacionalnom timu, Kada se vratio sa Olimpijskih igara dobio je fantastične vijesti, da mu je supruga Marija opet trudna! "Ništa nismo planirali i Marijina trudnoća desila se spontano. To saznanje zateklo nas je u periodu kada se desila i porodična tragedija. Valjda je tako moralo da bude", rekao je Čutura poslije Igara.

Sljedeći poziv za nacionalni tim dobio je od Dejana Perića kada je legendarni golman postao selektor Srbije nakon smjena Veselina Vukovića i Seada Hasanefendića. Našao se u stručnom štabu, a onda je 2018. opet obukao najdraži dres! U meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj 2018. godine protiv Rumunije Jovici Cvetkoviću su falili srednji bekovi i pozvao je dvojicu veterana - Dalibora Čuturu i Mladena Bojinovića. Obojicu već dobrano u petoj deceniji! Ipak, Čutura Srbiju nikada ne odbija, a i nije mu loše išlo. Sa 41 godinom bio je MVP rumunskog prvenstva.

"Uvijek stojim iza toga da mi je reprezentacija dala mnogo toga u životu, kada god mogu da pomognem tu sam, u bilo kom smislu, pošto sam bio čak i pomoćni trener na prethodnom Evropskom prvenstvu. Kad god mogu, ja ću se odazvati", istakao je za MONDO srednji bek "orlova".

