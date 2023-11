UŽIVO NOVAKOVA KONFERENCIJA POSLE POBEDE: Motiv za mene? Olimpijske igre i još JEDAN cilj!

Autor Nemanja Stanojčić

22 : 51 REKORDI Koje rekorde bi voleo da postaviš, 25 slemova, da stigneš Konorsa, Olimpijske igre? "Postavio si pitanje i dao odgovor, sve što si spomenuo je tačno, Olimpijada je velika želja, dolazi na četiri godine i to je unikatna prilika, nisam ih ranije iskoristio. Bronza je veliki uspeh iz tog Pekinga 2008. godine, nadam se da će Pariz biti uspešan za mene i kao grend slem i kao priprema za Olimpijadu. Dosta stvari tamo je ograničeno, neke stvari uzimaju energiju. Trudiću se da tamo uživam, da odem na ceemonij otvaranja, jer odmah pole često ide tenis, zato bih voleo da tamo budem, nisa bio Tokiju i Riju. Pogodio si i duge ciljeve, broj turnir, 109, idem na to, idem na sve, pa dokle"

22 : 48 "REPREZENTACIJA JE ČAST I PRIVILEGIJA" "Reprezentacija je čast i privilegija za sve nas, nadam se da ću moći da doprinesem pobedama našeg tima, znam da se oslanjaju na mene, to mi prija, navikao sam, format je takav, da se sve brzo dešava. U dublu smo malo kratki, sve reprezentacije imaju nekoga iz vrha, mi nemamo, igrali smo malo Kecmanović i ja, dobro smo se osećali na treningu, imali smo neke treninge, moramo da poradimo i nadam se da ćemo pobediti Britance posle singla, to je drugačiji osećaj, imaš veću odgovornost, sediš na klupi, selektor, cela ekipa je tu, izazov je održati svoje rutine. Imamo sjajnu hemiju, atmosferu".

22 : 47 DA LI JE POBEDA DRUGAČIJA OD DRUGIH VELIKIH Da li je uloga tima bila veća nego ranije, da li je to formula za dugovečnost, tu vrstu magije za ono što sledi u Malagi" "Uloga tima uvek je velika, bilo je tako i ove nedelje, psihički sam prolazio kroz tri-četiri izazovna dana posle Runea, bio sam pola na turniru, pola van njega, tako sam se osećao, odrazilo se to na moju igru. Kad sam saznao za polufinale, tada sam uključio onaj 'power mode', dodatni pogon u motorima i odigrao dva najbolja meča u sezoni. Što se budućnosti tiče, ovakav tim planiram da ostane, pričamo, pregovaramo, nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom sastavu, imamo odlične rezultate. Sport je individualan, igrač odlučuje kako će sprovesti plan, tu postoji mnogo sati uloženih u pripremu i poravak, njihova uloga je krucijalna:"

22 : 43 PITANJA NA SRPSKOM Krenula su pitanja na srpskom. Prvo u vezi sa novim timom. "Veliak je promena, Edoardo i Elena su prijatelji nama, mojoj familiji, ljudi koji su učestvovali u nekim jako važnim porodičnim momentima, kada sam bio na putu jednom, Edoardo je ostao u Monte Karlu, Stefan je imao zdravstveni problem, to je bilo pre pet-šest godina, našao se Jeleni tu, otišao je sa njom i to ću zauvek pamtiti, za mene su oni uvek dragi ljudi, nadam se da ću ih imati u životu i dalje. Što se profesionalnog odnosa tiče, odlučili smo da se raziđemo, dugo smo zajedno, puno smo uspeha doživeli, došlo je do zasićenja, formiram novi tim u tom poslovnom-marketing smislu. Uzimam neko vreme da promislim, da pogledam stvari iz šire perspektive, gde se trenutno nalazim u tenisu, sportu, ne samo kod nas već i u svetu. Ima mnogo elemenata koje treba uzeti u obzir kako bi brend koji smo stvarali nastavio da raste. Dobiće neku novu strategiju i pristup. Bio sam na raznim sportskim manifestacijama i gostovanjima, koristio sam mogućnost odlaska na događaje, imao sam pauzu od US opena pa do Bersija, imao sam više vremena da se posvetim tim stvarima koje znače za moj brend i prisustvo u tom svetu."

22 : 39 "DRŽAĆU SE DOK MOGU" Nadmašio je Đoković već Federera po broju titula na Završnim mastersima, a šta je poruka za mlađe igrače - da još nije vreme za njihove velike titule? "Ako ste tako razumeli, onda se nadam da se i oni osećaju isto. Želim da shvate da moraju da odigraju najbolji tenis da bi me pobedili, to pomaže mentalno kada ulaziš u meč. Što više dobijam, tako ta aura nepobedivosti raste. Neće vam to doneti pobedu, ali će vam dati malu prednost. Misliio sam ono što sam rekao na terenu, Janik je sjajan momak, zaslužuje svoj uspeh i mora da nastavi, na pravom je putu, nisam jedini koji smatra da može da osvoji slem i da bude prvi na svetu. Bio bih iznenađen da se to ne dogodi, ne znam koje godine i slično, Rune, Alkaraz i on su sledeća velika trojka i nosiće ovaj sport u budućnosti. Ja ću se držati dokle god budem mogao. Dokle god budem mogao da igram sa njima na najvišem nivou, tu sam, kad počnu da mi praše zadnjicu, onda ću da razmislim o pauzi, možda i stalnoj pauzi. U Italiji vole tenis, Kalčo je Kalčo, ali tu je i tenis sa svim uspesima. Navijali su za drugačiji rezultat u finalu sigurno"

22 : 33 ŠTA SI NAUČIO O SEBI? "Ne bih da filozofiram previše, iz ugla igrača sam naučio i potvrdio da je pravi raspored i program nešto što mi daje željene rezultate, nisam bio spreman sezonom na šljaci do Rolan Garosa, sumnjao sam u svoju igru mnogo. Onda me je moj tim posavetovao da verujem procesu, na slemovima sam drugi igrač, to je bio ključ sezone i pobeda u Parizu, to je preokrenulo sezonu i dalo mi krila za nastavak sezone, izgubio sam samo dva meča posle toga. Želim da provodim i vreme sa porodicm, to mi je važno. Imam neke razgovore sa sobom i ljudima oko sebe u vezi nastavka igranja tensa, be toga ne bih nastavio da se bavim tenisom. Želim da nađem balans između privatnog i profesionalnog života"

22 : 32 KOJI NOVAK JE JAČI? Koji Novak je jači onaj od pre 10 godina ili ovaj sad". "Rekao bih sadašnji Novak, pobedio bi onog iz 2013. godine. Ta 2015. godina bila mi je fenomenalna, ta i polovina 2016. godine. Momenti u prošlosti su za mene drugačiji, ne igram na isti način kao tad, sad moram da biram turnire. Postavili su mi slično pitanje i ranije, rekao sam da bi to bio lagan posao za čoveka od 36 godina. Šalim se, ali znam da bih namučio mladog sebe."

22 : 30 OLIMPIJADA I SLEMOVI "Olimpijske igre su jedan od najvećih ciljeva za mene, pored grend slemova. Biće zgusnut raspored, menjaju se podloge, šljaka, trava, šljaka, pa tvrda podloga. Zahtevan period godine, moraću da pričam sa timom, da napravimo plan, pripremu, treninge, kako bih mogao da igram najbolji tenis tamo gde želim."

22 : 29 KAKO SE MOTIVIŠEŠ? Posle ovakve sezone, kako se motivišeš za sledeću? "Pa možeđ da osvojiš sva četiri slema i zlato na Olimpijskim igrama. Ambicije se ne menjaju ni za sledeću godinu, imam želju, posvećenost, telo me odlično sluša, imam sjajan tim ljudi oko sebe, motivaciju za najveće turnire. Imam inspiraciju da idem dalje. Ljudi ne vide sve šta radimo iza terena, motivacija je tu, sledeće godine su tu i Olimpijske igre. Ne znam da li će sledeća da bude dobra kao ova, ali ću zadržati takav mentalitet i svežinu uma."

22 : 28 "SJAJNA SEZONA" "Ovo je jedna od najuspešnijih sezona u mojoj karijeri, nisam mogao više da tražim, ponosan sam."

22 : 27 EMOCIJE SA DECOM I MEČ "Uvek sam emotivniji sa decom, pobeda u finalu je neverovatan osećaj i neko olakšanje, jer postoji tenzija i pritisak na terenu. Igrao sam tenis bez greške set i po, do 3:2 u drugom setu, onda sam počeo da promašujem prvi servis, publika se umešala, imao sam sreću što je promašio forhend u osmom gemu. Ni ja nisam imao sreće za dupli brejk kad je lopta od mreže otišla u aut. Od početka sam osećao da postoji drugačija energija i od njega i od mene u odnosu na prethodni meč. Osetio sam da nije toliko slobodan i komforan kao u prethodna četiri meča koja je dobio i da je to moja šansa i da moram da je iskoristim, da kontrolišem razmene i da nametnem svoju igru, što nije bio slučaj u grupi."

22 : 25 PRVA PORUKA ĐOKOVIĆA - HVALA JANIKU Prva poruka Đokovića, Goran je rekao da je u subotu znao da ćeš osvojiti turnir. "Pobeda protiv Alkaraza i meč sa Sinera, verovatno najbolja dva moja meča u sezoni protiv dva igrača koja su u fantastičnoj formi, kvalitet njih dvojice svi znamo. Janika sam savladao pred njegovim navijačima. Kada sam potvrdio prvo mesto protiv Runea, mentalno nisam bio ovde. Osećao sam se nešto između, ni tamo ni vamo. Uticalo je to na moju igru. Hvala Janiku što me je odveo u polufinale. Kada sam ušao tu, onda sam podigao nivo igre. Počeo sam agresivno od starta u finalu, za razliku od meča u grupi, taj duel mi je pomogao da se bolje pripremim za sve to. Analizirao sam meč i video šta sam mogao bolje."

21 : 51 "SPREMIO SAM TABLETE ZA SLEDEĆU SEZONU" "Meni je uvek drago da vas vidim, posebno ovako, to znači da je nešto osvojio, nadam se da ćemo se dogodine dosta družiti. Samo je nebo granica, samo da ostane zdrav, da je srećan, zadovoljan u glavi, spreman i da se dobro napravi raspored, da on ima tu želju, volju, motivaciju da igra. Slemovi su prioritet, ali moraš nešto da igraš i pre tih turnira, da uđeš u formu, plan je okej, dogodine najvažnija stvar je Olimpijada, biće gadno, ide Rolan Garos, Vimbldon, Igre, pa US open, menjanje podloga, nervoza, ludilo, prijavio sam se za neke jake tablete, biće interesantna godina."

21 : 48 "KOGA DA TRENIRAM KAD NOVAK ODE?" "Mora da te unapredi i samo da stoji i da te gleda u oči, posebno kada vidiš sve, imao sam tu sreću, kao obožavatelj tenisa, duže sam od njega, imam čast da ga gledam iz nedelje u nedelju i kad mislim da sam sve video, on me iznenadi, uradi nešto bolje, luđe, postao sam bojli trener, napredovao je mnogo u igri na mreži, pozicioniranje, voleje, pametniji voleji, dobio je važne mečeve tim volejima, možda i najbolji tenis igrao je u Australiji, zbog one povrede, pa je morao da krati poene, to je kratko, udaraj i ulazilo je Bogu hvala. Učimo svaki dan jedna od drugog, teško će meni biti kada on prestane, kada prestane, koga da treniram, biće mi dosadno. Stalno neka nervoza, ludilo, pozitivno negativno, ne znaš da li levo, desno, napred, nazad, pa ne ideš nigde, navikne se čovek na ludilo, ne znam kako mirno. Biće mi dosadno." Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

21 : 47 NEK OSVOJI DEJVIS KUP "Počelo je odlično, završilo se bajkovito u Torinu. Šta pričati, osvojena tri grend slema, falilo nekoliko za četvrti. Rolan Garos najdraži. Čeka ga još Dejvis kup, možda za njega i najdraža stvar, zna se koliko voli svoju zemlju. Trebaće mu malo pomoći tu, do sada su momci malo zakazali, ako dođe do dublova, nisam baš neki optimista. Posle singla se nadam da će biti 2:0. Ekipa je odlična, neko bi morao da pomogne još malo."

21 : 45 ROĐENI POBEDNIK "Novak je rođeni pobednik, ta sreda bila je malo čudna, nismo znali gde ćemo, šta da radimo. Svi mi smo uspeli da se vratimo i da vidimo pravog Novaka. Kad on igra ovako, meni je prelepo da gledam, ne znam kako je drugim trenerima"

21 : 42 ZNAO SAM DA ĆE NOVAK OSVOJITI "Video sam da je Siner dobio prvi set, pa da je Rune dobio drugi. Čuo sam priče da se Janik možda neće truditi dovoljno, već je on pokazao kakav će šampion biti, hteo je da pobedi svaki meč. Kada igraš kod kuće, hoćeš da dobiješ. Bio sam baš srećan, uplašen malo kod brejk lopte za Holgera u trećem setu. Janik je igrao neverovatno, osetio sam olakšanje."

21 : 40 NOVAKOVA PORUKA MLAĐIMA I RAFI? "Pobedio ih je i ranije, Karlos nije igrao najbolji tenis, Novak je podigao nivo igre, znao je kako da igra, imali su sjajne mečeve ove sezone, Janik je podigao nivo igre, pokazao je svetu da je spreman da osvoji slem dogodine i da se nikoga ne plaši. Obojica će trenirati još jače u pauzi između sezona. Biće zanimljiva sezona, ako se Rafa stvarno vrati, to je sjajna vest za tenis. Nije nosilac, može da bude protivnik u prvoj rundi bilo kome, nećete njega u prvom kolu, on se neće vraćati ako nije 100 odsto spreman, ima još dosta toga da kaže u svojoj levoj ruci." Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

21 : 39 NOVAKA NISMO VIDELI DO ČETVRTKA "Kako ja da se ljutim na najboljeg igrača u istoriji. Mogu samo da se ljutim kad bez razloga viče na nas. Uvek se trudi da pobedi, nije lako sa njim kad izgubi. U utorak je lako izgubio meč, u sredu ga uopšte nismo videli, tek u četvrtak, nismo znali šta se dešava. Nismo znali da li idemo kući, da li se zagrevamo za Hurkača, samo smo sedeli. Onda smo saznali da će da igra. Čim mu tu nešto 'klikne', kao svako ljudsko biće, bori se sa sobom, donosio je dobre odluke, ostao smiren. Tri slema, prvi je, ima motivaciju. Sa porodicom sam bio u šopingu, za mene je ta sreda bila lepa i opuštena. Sad sam ovde sa vama i slavim."

21 : 37 NOVAK JE KAO LAV, POJEŠĆE VAS! "Vidite u njegovim očima promenu, u svlačionici, na treningu, traninzi su pozitivni. Kada je izašao na teren protiv Alkaraza, od prvog poena je bodrio sebe, stegnuta pesnica bila je tu. Ne možete da dobijete Karlosa tek tako, jeste promašivao mnogo, ali čak i da igra sa levom rukom, teško ga je dobiti tako lako. Novaka teško možete da dobijete dva puta u istoj nedelji. Taktički je igrao drugačije nego u utorak, Janik je imao veliki pritisak i Đoković je to iskoristio. Ako sumnjate imalo u sebe protiv Novaka, onda to nije dobro za vas. Kao kada se suočite sa lavom, poješće vas za dve sekunde."

21 : 35 ALKARAZ I SINER SU IZNAD SVIH "Obožavam Janika, pratim njegovu igru od kad je bio junior, imam veliko poštovanje za njega, sviđa mi se njegov tenis. Napredovao je mnogo, unapredio je servis, izlazak na mrežu, igra bolje voleje. Videli smo Janika koji je sposoban da osvoji slem, igrao je neverovatan tenis ove nedelje. Videli smo drugačijeg Novaka. Dva mlada igrača su dva koraka ispred ostalih, Alkaraz i Siner. Oni su budućnost tenisa."

21 : 33 KOLIKO SE NOVAK PROMENIO? Koliko se Novak promenio za godinu dana? "Teško je napredovati kad je on u pitanju, to je loše i dobro za mene kao trenera, unapredio je voleje, igru na mreži i pozicioniranje na mreži. Promašio je neke lake voleje, ali je imao neke sjajne voleje, pozicionira se bolje, teško ga je proći na mreži, ranije je to bilo lakše. Bolje se oseća tamo, na US openu je u finalu protiv Medvedeva odigrao nekoliko najvažnijih voleja. Forhende udara jače, servira bolje, posebno drugi servis koji mu ponekad ide preko 200 km/h. Izvor: Profimedia

21 : 32 GORAN JE STIGAO Ivanišević je došao na konferenciju. "Šta me je impresioniralo? Prvo moram da se zahvalim Janiku malo, jer nam je pomogao da bismo došli do polufinala. Čim je došao do polufinala, znao sam da uzima turnir. Mentalitet se promenio, stigao je novi Đoković. Kada dođe pravi Novak, onda ne može niko da igra sa njim."

21 : 20 SINEROVA KONFERENCIJA JE ZAVRŠENA Posle pitanja na engleskom jeziku Siner je razgovarao sa medijima na italijanskom, pa na nemačkom. Pitali su ga o Dejvis kupu i potvrdio je da će igrati i da jedva čeka da brani boje Italije u Malagi. Tamo bi mogao ponovo da igra sa Novakom, ali pre toga Srbija i Italija moraju da ostvare pobede u četvrtfinalnim okršajima.

21 : 07 POSTOJE LI DVA NOVAKA? Da li smatraš da postoje dva različita Novaka, poput onog ko igra u grupnoj fazi i nekog drugog u završnici i borbi za pehare? To je bilo poslednje pitanje za Sinera na engleskom. "Osvojio je 24 grend slem titule, ne znam tačne brojke Mastersa, ovde je sad sedmi put podigao pehar. Znate već. Njegovo telo je u neverovatnoj formi, gledaćemo ga još ne znam ni sam koliko godina. Na terenu sam rekao da je on inspiracija za mene. Radio je an pravi način kada je bio mlađi, to je moj cilj. Ne radi se o jednoj sezoni, moraš da igraš svaku sezonu na dobar način i da u određenim godinama, bilo to 36, 37 ili koje god doba, da ti se telo dobro oseća. U današnje vreme moraš da budeš fizički još spremniji, mentalno brzo da razmišljaš, reaguješ, to radi Novak odlično. Osvojio je tri slema. Igrao je dobro u najvažnijim momentima, zna kako da igra u završnicama turnira, to je dobro za njega." Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

21 : 04 "MENTALNO SAM JAČI" "Ima mnogo pozitivnih stvari, pre dve sezone sam upoznao svoje telo bolje. Većinu stvari sam rešio, naučio kako moje telo deluje, ove godine radili smo bolje, propustili smo neke turnire da bismo radili, radimo sve na pravi način. U drugoj polovini godine sam bio mnogo jači, nisam se toliko žalio na terenu kada stvari nisu išle u pravom smeru. Takve stvari prave razliku, mogu da budem ponosan na svoj tim i sebe", objasnio je Janik.

21 : 02 "MORAM JOŠ DA UČIM" Šta si naučio iz mečeva protiv najboljeg igrača svih vremena? "Svaki dan je drugačije, jedan dan sam pobedio, onda sam drugi dan izgubio. Generalno, video sam da moram da napredujem još dosta. Verujem da me on čini boljim igračem, kao i drugi od kojih sam izgubio. Sledi Dejvis kup, imaću vremena za odmor, da radim na stvarima na kojima je potrebno da radim. Prvi put sam igrao ovoliko mečeva zaredom protiv najboljih igrača na svetu. Srećan sam što sam stavio sebe u ovakvu poziciju, da izađem i da dam sve od sebe, videćemo šta će biti u budućnosti."

21 : 00 SINER JE STIGAO Janik Siner došao je pred novinare prvi. "Razlika između grupnog meča i ovog danas je to što je danas igrao mnogo, mnogo bolje, posebno sa osnovne linije. Rekao bih da sam fizički malo pao, kada to uradite protiv najboljeg tenisera sveta, onda je to velika razlika. Probao sam da serviram dobro, napravio sam nekoliko grešaka, nedostatak koncentracije u nekim momentima. Tenzija je bila velika, servirao je odlično set i po, teško je bilo igrati. Uživao sam na terenu zaista, finale, nešto drugačije. Zaslužio je da pobedi, igrao je bolje u važnim moentima."

20 : 51 NOVAK RAZBIO SINERA Đoković je u finalu lako i ubedljivo Janika Sinera i osvojio je Završni masters - 6:3, 6:3.