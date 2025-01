"Oni tuku, a sudije ne sviraju faulove, nemoguće je pobijediti!" Trinkijeri pobjesnio poslije poraza u Evroligi

Andrea Trinkijeri nije krio koliko je ljut na arbitre meča Žalgiris - Olimpijakos.

Izvor: Youtube/ Zalgiris Kaunas Highlights/Printscreen

Svi smo vidjeli kako Andrea Trinkijeri na meču sa Olimpijakosom u Evroligi viče "Sram te bilo" Saši Vezenkovu na srpskom jeziku! Bio je nezadovoljan što je Bugarin probao da simulira faul, a nakon meča je digao pravu buru jer je bio ljut na sudije. Njegov tim je vodio gotovo cijeli meč, a onda je u posljednjoj četvrtini Olimpijakos preokrenuo i pobijedio 92:85, a razlog za to po Trinkijerijevom mišljenju su sudije. Dok je Olimpijakos izveo 17, Žalgiris je imao 8 slobodnih bacanja. Pogodili su 7, ali...

"Nemoguće je igrati protiv ovakve odbrane ako ne idete na liniju slobodnih bacanja. Nemoguće je sa ovakvim nivoom kontakta i time koliko si fizički prisutan. Za mene je sve jasno. Ovako tim gubi samopouzdanje. Vjerujem da broj slobodnih bacanje govori sve", rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije.

Trinkijeri se osvrnuo i na simuliranje Vezenkova, kao i na situacije u kojima je Alenu Smailagiću svirano tri sekunde u reketu, a recimo nekim košarkašima Olimpijakosa nije. To je šefa struke litvanskog tima jako naljutilo.

"Ako počnete da šutirate trojke, oni dođu do linije za tri poena i prebiju vas, a niko ne ode na liniju penala. Onda ne možete da pobijedite utakmicu. Matematika. Potrošio sam dva čelendža na momente koji su bili jasni. Dva puta. Nije tu jedan sudija nego njih trojica, tako da sam imao ogroman problem u komunikaciji. Takođe sam pokušavao da im kažem: 'Svirate tri sekunde Smailagiću'. Vjerovao sam sudijama, ali onda sam četiri puta izbrojao tri sekunde Milutinovu i Vezenkovu. Probao sam to da kažem, ali mi nije uspjelo. Nivo komunikacije je ispod prosjeka i to je tako", istakao je Trinkijeri.

Olimpijakos je ovom pobjedom došao na diobu prvog mjesta sa Monakom sa po 13 pobjeda, dok je Žalgiris zaređao treći poraz i sada su sa deset pobeda izjednačeni sa Efesom i Olimpijom iz MIlana.

"Najefikasniji šut u košarci je slobodno bacnaje, zar ne? Ako ne možete da uđete u reket jer su oni veliki, ja ne mogu mnogo više da tražim od svojih igrača. Pogledajte samo brojke. Olimpijakos ima odbranu koja vam uzima želju za igrom. Udaraju, hvataju, drže te... Vjerujte mi, teško je. Ako ne šutirate slobodna bacanje nemoguće je pobijediti ih", zaključio je Trinkijeri.

Pogledajte 00:20 Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova Izvor: EUroleauge tv Izvor: EUroleauge tv

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!