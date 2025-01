Stigao na aerodrom, Barsa mu rekla da nema ništa od transfera!?

Toma Ertel izgleda ipak neće potpisati za Barselonu.

Izvor: MN PRESS

Kako javlja "Mundo Deportivo" Toma Ertel ipak neće doći u Barselonu! Nevjerovatna sapunica između francuskog plejmejkera i katalonskog kluba se nastavlja. Nakon što je poslije tri i po godine u Barseloni on u sezoni 2020/21 izbačen iz tima i čak iz timskog aviona, sada je na aerodromu shvatio da je otkazan transfer u Barselonu!

Iskusni 35-godišnji Ertel je nakon igranja u Kini prošle godine ostao bez kluba i poslije povreda Nikolasa Laprovitole i Raula Neta Barsa je odlučila da ga potpiše kao privremeno rješenje. Stigao je sa porodicom iz Šenžena da potpiše ugovor i prođe ljekarske preglede. a onda je Đoan Laporta stopirao taj dogovor i otkazao transfer!

Iako je već pričao sa medijima i istakao da je spreman da pomogne ekipi on izgleda neće biti rješenje na poziciji plejmejkera. Razlog za to bi mogao da bude i Dani Olmo, pošto je košarkaški klub sekcija fudbalskog, a fudbalski mora da pronađe novac kako bi Primeri dokazao da je smanjio dugove i da može da registruje svoje najveće pojačanje.

Ertelu nije ovo prva drama sa Barselonom za koju je već igrao od 2017. do 2021. godine. Ipak kada je Šarunas Jasikevičijus usred njegove posljednje sezone saznao da se dogovorio sa Real Madridom za narednu godinu izbacio ga je iz tima i ne samo to. Saznalo se to na gostovanju Efesu u Istanbulu i nakon toga je Ertel natjeran da ne uđe u timski avion, već je morao odvojeno da se vraća u Kataloniju.

