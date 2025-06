"Endi Marej nije želio da se bavi trenerskim poslom, ali ga je Novak Đoković zamolio"

Mama Endija Mareja Džudi otkrila je da njen sin nije želio da se bavi teniskim poslom, već da je pomogao Novaku nakon što ga je olimpijski šampion zamolio.

Endi Marej i Novak Đoković više ne sarađuju, ali je majka engleskog tenisera Džudi prokomentarisala šta bi mogao biti sljedeći poziv njenog sina. Saradnja dvojice legendarnih igrača nije trajala dugo, Novak nije imao mnogo zapaženih rezultata, osim polufinala na Australijan openu i finala u Majamiju, pa je logičan sljed okolnosti bio rastanak.

Već je Marej uspio da pronađe posao i tokom saradnje sa Novakom, a ubrzo je osvnula i još jedna izazovna ponuda zbog koje bi mogao da ostane vezan za sport, posebno za tenis. Tako je i majka Engleza prokomentarisala čime bi se njen sin sve mogao baviti, nakon što je, kako kaže, pretrpio veliki stres kao trener.

"Endi se upravo penzionisao i nije želio da se bavi trenerskim poslom, ali je uskočio jer ga je Novak zamolio. Kad su počeli da sarađuju, zanimalo me je kako se snalazi na drugoj strani i dali shvata koliko to može biti stresno. Međutim, ne mislim da je spreman da se odmah vrati trenerskom poslu, jer je teniska industrija neumoljiva", rekla je za "The National".

Džudi je od samog početka znala da trenerski posao nije za njenog sina... "Mogu da ga zamislim u ulozi konsultanta sa mladim igračima i već je obavio dosta mentorskog rada sa britanskim igračima u muškoj ekipi, ali ne mogu da ga zamislim kao teniskog trenera sa punim radnim vremenom", rekla je majka Endija Mareja.

Čime će se Endi Marej baviti?

I sama Džudi je teniski trener, prema svom iskustvu vjeruje da sada postoje neki drugi prioriteti u životu njenog sina. Njena pretpostavka je da se neće odmah vratiti sportu. "Život je više od povratka u tenisu, poslije skoro 20 godina kao igrač. Ne mislim da će neumoljivo željeti da se vrati na tu vrtešku - ne kada imate četvoro djece kojima treba posvetiti pažnju i želite da vaš hendikep u golfu bude izmučen."

"Da li će to uraditi u budućnosti, ne znam. To je na njemu da odgovori i zapravo ne mislim da i on zna odgovor, ali moja pretpostavka je da trenutno to neće uraditi."

Koji posao sada ima Marej?

Prije mesec dana Endi Marej, a poslije rastanka sa Novakom Đokovićem, je pronašao novi posao, uplovio je u poslovni svijet koji će mu na neki način pružiti da ostane u kontaktu sa sportom, pogotovu tenisom - on će biti pridruženi partner investicionoj firmi investicionoj firmi koja ima sjedište u Londonu.

"Redrice Ventures" je investiciona firma kojoj se Endi Marej pridružio. Englez će biti zadužen za identifikovanje obećavajućih prilika, posebno u oblasti sporta. Marej je silno želio da pronađe posao poslije teniske karijere, da je jednom prilikom rekao: "Teško je odustati od sporta poput tenisa, koji me je toliko dugo zaokupljao, a onda nemati ništa što bi popunilo tu prazninu".

