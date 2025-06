Novak Đoković odagnao sumnje: Još neće u penziju!

Novak Đoković je ipak nagovijestio da od penzije nema ništa.

Novak Đoković je ispao sa Rolan Garosa i najavio da mu je meč sa Janikom Sinerom u polufinalu možda i posljednji u karijeri na "Filip Šatrijeu". Sada se obratio kratkom porukom na svom instagramu, a nije propustio priliku ni da čestita rivalu.

Pobijedio ga je peti put u karijeri Janik Siner i sada vodi sa 5:4 međusobnim duelima, a bilo je 6:5, 7:5, 7:6. Nakon ljubljenja zemlje u Parizu i najave da je to možda kraj, sada se samo zahvalio publici na velikoj podršci. A onda nas je sa posljednjim riječima obradovao!

"Parižani, imate moju zahvalnost. Hvala na nevjerovatnoj podršci na mjestu koje mi je veoma specijalno. Iskreno ovo je bila možda i najveća podrška koju sam dobio u karijeri. Bravo Janiče, hvala Rolan Garose. Vidimo se uskoro", napisao je Novak i tako najavio da će još igrati tenis, a možda i da će ga još igrati u Parizu.

Šta sada za Novaka Đokovića?

"Zahvalan sam tijelu koje me služi, igram preko tri sata sa momcima koji su 15 godina mlađi od mene. Zahvalan sam i srećan što imam tu mogućnost. Normalno je da kada ne osvojim grend slem toliko dugo, da postoje pitanja o tome da li vrijedi da se takmičim i to. Dolazi Vimbldon, ako budem tamo igrao ovako dobro, imam bolje šanse da na travi dobijem najbolje igrače nego na nekom bržem betonu. Plan mi je Vimbldon, US open, pa ćemo da vidimo", zaključio je Đoković poslije ispadanja.

Posljednji tango u Parizu?

"Možda je ovo moj posljednji meč ovdje. Ne znam. Zato sam emotivan. Ako je ovo bio moj posljednji meč na Rolan Garosu bio je divan kada je u pitanju atmosfera. Ne osjećam dugo vremenski da bi ovo mogao da bude posljednji meč. Rekao sam da bi mogao ovo da bude moj posljednji put na Rolan Garosu. Jednostavno, ne znam šta će biti sa mnom i mojim tijelom za 12 mjeseci", rekao je Novak Đoković o eventualnom povlačenju.

