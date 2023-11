Janik Siner odgovarao je na pitanja medija poslije poraza od Novaka Đokovića u finalu Završnog mastersa. Od izvještača MONDA iz Torina Nemanje Stanojčića.

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Janik Siner izgubio je od Novaka Đokovića u finalu Završnog mastersa. Nedugo po završetku meča i cijele ceremonije stigao je na konferenciju za medije prvi. Nije djelovao pretjerano razočaran uprkos porazu i imao je samo riječi hvale na račun srpskog igrača. Zanimljivo je to što je dao sličnu izjavu kao Karlos Alkaraz dan ranije, svjestan da ima još da uči...

U utorak uveče ga je pobijedio u meču grupne faze, a u nedjelju uveče je izgubio u meču za titulu. "Razlika između grupnog meča i ovog danas je to što je danas igrao mnogo, mnogo bolje, posebno sa osnovne linije. Rekao bih da sam fizički malo pao, kada to uradite protiv najboljeg tenisera svijeta, onda je to velika razlika. Probao sam da serviram dobro, napravio sam nekoliko grešaka, nedostatak koncentracije u nekim momentima. Tenzija je bila velika, servirao je odlično set i po, teško je bilo igrati. Uživao sam na terenu zaista, finale, nešto drugačije. Zaslužio je da pobijedi, igrao je bolje u važnim momentima", počeo je Siner.

Vjeruje da će stvari doći na svoje kada je njegova igra u pitanju. "Svaki dan je drugačije, jedan dan sam pobijedio, onda sam drugi dan izgubio. Generalno, vidio sam da moram da napredujem još dosta. Vjerujem da me on čini boljim igračem, kao i drugi od kojih sam izgubio. Slijedi Dejvis kup, imaću vremena za odmor, da radim na stvarima na kojima je potrebno da radim. Prvi put sam igrao ovoliko mečeva zaredom protiv najboljih igrača na svijetu. Srećan sam što sam stavio sebe u ovakvu poziciju, da izađem i da dam sve od sebe, vidjećemo šta će biti u budućnosti."

Vidi opis Novak ima dva grend slema više nego Siner godina! Janik se oglasio: Pogledajte Đokovićevo tijelo... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poslednje pitanje na engleskom za Janika bilo je u vezi Novaka. Novinar ga je pitao "da li smatra da postoje dva različita Đokovića, jedan u ranoj fazi turnira, kao što je grupna faza u Torinu i drugi koji se pojavi u završnici i borbi za pehar". Prvo se nasmijao Italijan, pa je onda odgovorio na pitanje.

"Osvojio je 24 grend slem titule, ne znam tačne brojke Mastersa, ovdje je sad sedmi put podigao pehar. Znate već. Njegovo tijelo je u nevjerovatnoj formi, gledaćemo ga još ne znam ni sam koliko godina. Na terenu sam rekao da je on inspiracija za mene. Radio je na pravi način kada je bio mlađi, to je moj cilj. Ne radi se o jednoj sezoni, moraš da igraš svaku sezonu na dobar način i da u određenim godinama, bilo to 36, 37 ili koje god doba, da ti se tijelo dobro osjeća. U današnje vrijeme moraš da budeš fizički još spremniji, mentalno brzo da razmišljaš, reaguješ, to radi Novak odlično. Osvojio je tri slema. Igrao je dobro u najvažnijim momentima, zna kako da igra u završnicama turnira, to je dobro za njega", zaključio je Siner.

BONUS VIDEO: