"Iskreno, nisam očekivao": Saša Obradović progovorio o otkazu u Monaku

Saša Obradović je otkrio da nije očekivao otkaz u Monaku.

Saša Obradović je od 2021. vodio Monako. Tim je pod njegovom komadom imao zapaženu ulogu u Evroligi. Međutim, nešto slabiji start od očekivanog doveo je do toga da srpski stručnjak napusti kormilo tima.

"Iskreno, nisam očekivao", započeo je Obradović za Baketnjuz.

"Klub je obezbijedio tri vezana plej-ofa Evrolige, uključujući prelomnu seriju fajnal fora 2023. Takođe su osvojili uzastopne titule francuske lige 2023. i 2024, što je prvo u istoriji kluba, kao i Kup Francuske."

Pokušao je Obradović da objasni situaciju:

"Bilo da je to objektivno, subjektivno ili bez legitimnog razloga, treneri danas moraju da prihvate i razumiju odluku kluba o raskidu ugovora. Uz sve vaše emocije, ne možete biti uništeni lošim osjećanjima kao što su razočarenje, frustracija ili nepravda. Morate na to gledati sa pozitivne strane".

Da je imao izuzetnu saradnju sa momcima iz tima i sam je posvjedočio:

"Svi igrači su mi poslali sjajne poruke ljubavi i podrške. Odlazim kao pobjednik. Pokazali su koliko smo se lijepo proveli zajedno. Svi znaju da je to bio zaista težak put, ali kada ispunite svoja očekivanja, izgradite most povjerenja i ljubavi. To mi mnogo znači jer to pokazuje koliko su velike stvari koje smo uradili zajedno. Reakcije igrača znače više od igre. To je za mene čista satisfakcija."

Saša Obradović je prekinuo saradnju sa Monakom 18. novembra, a na njegovo mjesto je stigao selektor reprezentacije Grčke Vasilis Spanulis. A, Monako igra odlično i zbog toga se trenutno nalazi na prvom mjestu tabele sa skorom 12-6.

