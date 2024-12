"Čujem priče o derbiju, pa kako da bude energije?": Saša Obradović o pobjedi Zvezde protiv Partizana

Srpski stručnjak analizirao utakmicu Zvezda - Partizan u ABA ligi i trijumf crveno-bijelih.

Izvor: RTS/MN Press/Printscreen

Srpski evroligaški stručnjak Saša Obradović analizirao je pobjedu Crvene zvezde u večitom derbiju protiv Partizana, sa akcentom na kraj meča i na dvije greške crno-bijelih pri izvođenju lopte iz auta.

"To je samo dio igre. Drugi dio igre koji ljudi potcjenjuju ili ne razumiju dovoljno je ovaj katastrofalni ili užasan ritam utakmica, gdje se događaju takve stvari u zamoru materijala, fizičkog i psihičkog. Čovjeka da još 10 puta stavite u takvu situaciju, a da to nije Arena, vjerovatno ne bi napravio tu grešku. Ne bih tu krivio samo dodavača, vjerovatno nije napravljen neki dobar blok, vjerovatno se neko nije dovoljno brzo otvorio da bi primio loptu. O tim stvarima možemo da diskutujemo, a meni kao treneru je važno da ovaj pritisak koji se stvara u svakoj utakmici, pa i ocjena trenera i igrača poslije svakog meča ne vodi nigdje. Mislim da samo uzima i fokus koji je važan za dobre odluke, a sa druge strane - veliki broj igrača, vodećih u Evroligi, već su završili sezone. Bojim se da će u ovakvom rasporedu utakmica u klupskoj i konkurenciji reprezentacija sve to uzeti još veći danak u povredama. Ljudi o tome treba više da razmišljaju nego da li pobjeda rješava sve. Na kraju neka se daju ocjene", kazao je Obradović.

Doskorašnji trener Monaka i učesnik Fajnal-fora Evrolige rekao je da mu smetaju komentari o "slaboj energiji" u utakmici Zvezde i Partizana.

"U odnosu na trenutnu situaciju poslije dvije utakmice Evrolige, duplog kola, derbi je bio vrlo zadovoljavajući. Čujem priče da nije bilo dovoljno energije, pa kako da je bude poslije svega? Uloga trenera je važna kao i igrača. Što se tiče Partizana, u velikom dijelu utakmice su takođe donosili dobre odluke, a na kraju nisu odlučila samo ta dva izvođenja, bilo ih je više koji nisu bili na nekom nivou, a na kraju naprave razliku. Ovakav ishod nije smak svijeta ni za Partizan, u drugom dijelu sezone i jedna i druga ekipa imaju priliku ne samo da pričaju o plej-ofu, već i više od toga", dodao je on.

Obradović je naglasio da se ocjene ne daju krajem decembra, već na kraju sezone. I da će ključno biti ko će imati zdraviji tim.

"Sam kraj Evrolige ili ABA lige će odlučiti. Ne mislim na to ko je bolji, mislim da je bolje da se ocjenjuje sezona po pitanju toga ko bude zdraviji. Povrede, bolesti, sve to nosi sezona i zavisi od momentuma. Nije smak svijeta, a i jedni i drugi imaju velike rostere koji bi trebalo da iznesu drugi dio sezone. Mnogi su skloni da daju razne ocjene oko toga, čak i oni koji ne znaju, pa i oni koji znaju, ali ne znaju šta se događa unutar ekipe. Znam da su to sve pametni ljudi koji analiziraju i pripremaju utakmicu. Nije lako ući skroz u detalj u tom rasporedu, ali kao trener ću uvek da štitim struku. To što se dešavalo juče i u ovom periodu nije odlučno za kraj sezone"

Koliko je teško u današnjoj košarci "forsirati" domaće igrače i praviti timove na domaćem osnovu?

"Ocjena je da li si pobijedio ili nisi. Za svaku ligu su važni domaći igrači. Već sam prošao nekoliko zemalja i shvatio sam da je to važno i da ljudi to posebno cijene. Sa druge strane, ako nisi pobijedio i osvojio titulu, a ako moraš - a ja sam uvijek u situaciji da nešto moram - niko ti neće reći 'Dobro je, izgubio si, a igrali su domaći igrači'. Važno je promovisati domaću košarku kroz igrače i reprezentaciju, što se nama dešava, ali ljudi neće da poštuju tvoj trud da samo to pokušavaš da izguraš. Najbolje bi bilo da domaći igrači donose titulu, ali to je sve teže i teže, sve je manja igrača koji mogu da ti prave razliku, sve je starija Evroliga i to ne pričam samo na našem nivou, nego svuda u Evropi. Trener je primoran uz sve te pritiske da donosi odluke koje ga stavljaju u situaciju da nešto mora da uradi", kazao je Obradović.

Dokle "vječiti" mogu u Evroligi?

"U ABA ligi i jedni i drugi, kao i Budućnost, moraju da pobjeđuju druge ekipe da bi došli u situaciju da igraju derbije malo rasterećeniji. Nema tu rasterećenosti, ali ti određeno samopouzdanje stvaraju te pobjede koje su 'manje važne', one prave razliku. Što se tiče Evrolige, i jedni i drugi imaju probleme sa povredama i kada se sve to bude sklopilo, imaju velike šanse da naprave super rezultat u ovogodišnjoj Evroligi. Favoriti ove sezone igraju dosta slabije, što ne znači da će da završe slabo, ali istovremeno i druge ekipe imaju veće šanse da naprave veće rezultate nego prethodnih godina".