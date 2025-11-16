Ana Ivanović uživala je juče u beogradskom noćnom provodu, a veselo društvo je zabavljao pjevač Stevan Anđelković
Ana Ivanović uživala je juče u beogradskom noćnom provodu, a društvo joj je pravio Novak Đoković. Ana i Nole su se provodili do kasnih noćnih sati, a u jednom trenutku joj je pjevač Stevan Anđelković posvetio pjesmu.
Stevan je u jednom trenutku rekao: "Evo jedna pjesma za sve bivše, nesrećne ljubavi", a Ana koja se nedavno razvela od supruga odmah je na te riječi ustala sa stolice.
Pjevač je krenuo ka njoj i počeo da pjeva stihove pjesme Dina Merlina "Smijehom strah pokrijem", a Ana se veselila i plesala sve vrijeme.
"Evo jedna pjesma za nesrećne ljubavi": Pjevač prišao Ani Ivanović, ona skočila sa stolice
Ovo je prvi put da su je mediji vidjeli na nekom javnom mjestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina.
(Blic, MONDO)