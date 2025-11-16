logo
"Evo jedna pjesma za nesrećne ljubavi": Pjevač prišao Ani Ivanović, ona skočila sa stolice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ana Ivanović uživala je juče u beogradskom noćnom provodu, a veselo društvo je zabavljao pjevač Stevan Anđelković

Ana Ivanović u provodu u Beogradu Izvor: Instagram printscreen/ anaivanovic

Ana Ivanović uživala je juče u beogradskom noćnom provodu, a društvo joj je pravio Novak Đoković. Ana i Nole su se provodili do kasnih noćnih sati, a u jednom trenutku joj je pjevač Stevan Anđelković posvetio pjesmu.

Stevan je u jednom trenutku rekao: "Evo jedna pjesma za sve bivše, nesrećne ljubavi", a Ana koja se nedavno razvela od supruga odmah je na te riječi ustala sa stolice.

Pjevač je krenuo ka njoj i počeo da pjeva stihove pjesme Dina Merlina "Smijehom strah pokrijem", a Ana se veselila i plesala sve vrijeme.

Ovo je prvi put da su je mediji vidjeli na nekom javnom mjestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

 (Blic, MONDO)

