Njemački mediji prenose da Bastijan Švajnštajger nije pravio pitanje oko imovine, a Ana Ivanović želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje

Izvor: instagram/underarmserve

Nekadašnji par iz snova Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na pragu su okončanja svog devetogodišnjeg braka.

Njemački mediji prenose da uskoro bivši partneri ne žele da se sretnu na suđenju, pa su preko advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi i formalno nastavili svoje živote i krenuli svako svojim putem.

"Tačno je da je Ana podnijela zahtjev za razvod braka prije nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odjeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni", rekao je izvor Bilda i otkrio šta su tražili od advokata.

Vidi opis Ana i Bastijan traže hitan razvod: Teniserka podnijela zahtjev, ne žele ni da se sretnu na sudu Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Oboje su zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gdje Ana i živi s njihovim sinovima, podnijela je tužbu za izdržavanje djece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u posljednje vrijeme često putuje po svijetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gdje izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbjegava da sretne po svaku cijenu", zaključio je izvor za Bild.

Ljubavnica iz Bugarske ima dva sina

Švajnštajgerova afera navodno je počela 2024. godine. Bild je početkom juna 2025. prvi put izvijestio o krahu braka Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tada su se pojavile prve fotografije Švajnštajgera s njegovom novom djevojkom. Njih dvoje su se ljubili na javnoj plaži na Majorki, a te fotografije su obišle svijet. Žena koja je tada viđena s njim je iz Bugarske i ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi sinovi.

Vanbračna afera navodno je trajala još od ljeta 2024. Nedavno su njih dvoje proveli zajedničke ljubavne dane na odmoru u Grčkoj.

22. jula 2025. Ivanovićeva je navela preljubu kao razlog razvoda. Preko svog advokata, uz objašnjenje da između nje i njenog još uvijek zakonitog supruga postoje "nepremostive razlike".

(Kurir, MONDO)





