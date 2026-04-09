Argentina ipak ne igra protiv Srbije pred Mundijal

Reprezentacija Srbije, prema svemu sudeći, neće igrati prijateljski meč protiv Argentine.

Reprezentacija Srbije bila je jedna od ekipa koje su bile u planu nacionalnom timu Argentine. Ipak, kako stvari stoje, prijateljski meč neće biti odigran, pošto je Argentina pronašla drugog rivala - Island.

U toku su pripreme reprezentacija za predstojeće Svjetsko prvenstvo, dok reprezentacija Srbije služi kao dobar rival za kontrolne mečeve. Ipak, "orlovi" nisu prvi izbor svim timovima, pa će tako Argentina 9. juna na stadionu "Džordan-Her" u Alabami igrati protiv Islanda, stigla je potvrda iz ove zemlje.

I ne samo protiv Islanda, već će se Argentina sastati i sa Hondurasom nekoliko dana ranije, odnosno 6. juna na "Kajl Fildu" u Teksasu. Vjerovalo se da će Srbija imati priliku da odmjeri snage sa šampionskom ekipom, ali čini se da su iz Argentine procijenili koji protivnik je adekvatniji ovom trenutku.

Argentina se priprema za odbranu titule na predstojećem Mundijalu koji se održava u Meksiku, SAD i Kanadi.

Odluka Argentine sad otvara nova pitanja za tim Veljka Paunovića koji će morati pronaći drugog rivala i procijeniti svoj napredak u predstojećem periodu.

