Srbin treći put šampion Evrope u tekvondou: Stefan Takov ponovo ispisao istoriju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski reprezentativac postao prvak kontinenta.

Stefan takov treci put sampion evrope u tekvondou

Srpski reprezentativac Stefan Takov postao je šampion Evrope u Minhenu u tekvondou, u kategoriji do 74 kilograma. On je u Njemačkoj u finalu pobijedio Gruzina Zuranba Kuntarašvilija 2:0, nakon što je prethodno bio bolji i od Hrvata Marka Golubića, Poljaka Likasa Čudnača i Bugarina Stefana Stamenova...

Stefan Takov je osvojio titulu prvaka Evrope i 2025. godine u Švajcarskoj, a bio je prvak Evrope iz 2022. Takođe, 2023. je postao vicešampion svijeta.

Uz Stefana, za Srbiju je medalju osvojila i Andrea Bokan - srebro u kategoriji do 54 kilograma, a poslije poraza u finalu od Turkinje Akgul 1:2.

Podsjetimo, prvog dana Evropskog prvenstva Aleksandra Perišić osvojila je bronzu.

