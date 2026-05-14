Srbin treći put šampion Evrope u tekvondou: Stefan Takov ponovo ispisao istoriju

Srpski reprezentativac postao prvak kontinenta.

Srpski reprezentativac Stefan Takov postao je šampion Evrope u Minhenu u tekvondou, u kategoriji do 74 kilograma. On je u Njemačkoj u finalu pobijedio Gruzina Zuranba Kuntarašvilija 2:0, nakon što je prethodno bio bolji i od Hrvata Marka Golubića, Poljaka Likasa Čudnača i Bugarina Stefana Stamenova...

Stefan Takov je osvojio titulu prvaka Evrope i 2025. godine u Švajcarskoj, a bio je prvak Evrope iz 2022. Takođe, 2023. je postao vicešampion svijeta.

Uz Stefana, za Srbiju je medalju osvojila i Andrea Bokan - srebro u kategoriji do 54 kilograma, a poslije poraza u finalu od Turkinje Akgul 1:2.

Podsjetimo, prvog dana Evropskog prvenstva Aleksandra Perišić osvojila je bronzu.

