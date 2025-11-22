logo
Istorijski uspjeh za Srbiju: Andrea Bokan je šampiona Evrope

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpska predstavnica Andrea Bokan ostvarila je veliki rezultat na Evropskom prvenstvu

Andrea Bokan iz Srbije prvak Evrope u tekvondou Izvor: Screenshot/Instagram/@serbian_taekwondo_association

Srpska tekvondistkinja Andrea Bokan ostvarila je veliki uspjeh osvojivši zlatnu medalju u kategoriji do 49 kilograma na Evropskom prvenstvu za seniore u olimpijskim disciplinama. Takmičenje na kojem je Andrea predstavljala svoju zemlju održano je u švajcarskom gradu Ajgl.

Kao prvi nosilac, Bokanova je bila slobodna u prvom kolu, a potom je nizala pobjede kroz sve naredne borbe, sigurno se plasirajući u finale. U borbi za zlato, Bokan je dominirala i pobijedila Irinu Rogozinu rezultatom 2:0, čime je postala evropska šampionka i ostvarila istorijski uspjeh za Srbiju.

Ova medalja predstavlja prvi plasman srpskog tima na pobjedničko postolje na ovom prestižnom takmičenju i veliki trenutak za srpski taekvondo.

Tagovi

tekvondo

