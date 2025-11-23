logo
Srbija ima i šampiona Evrope u tekvondou

Srbija ima i šampiona Evrope u tekvondou

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tekvondo donosi mnogo radosti Srbiji posljednjih godina, a sada je Stefan Takov osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama.

Stefan takov sampion evrope Izvor: MN PRESS

Srpska tekvondo reprezentacija nastavlja da osvaja medalje na Evropskom prvenstvu koje se održava u Švajcarskoj. Nakon što je istorijski uspjeh ostvarila Andrea Bokan u kategoriji do 49 kilograma, njen kolega Stefan Takov (23) postao je evropski šampion u kategoriji do 80 kilograma!

Anđela Šević je u kategoriji preko 67 kilograma donijela Srbiji prvu medalju danas, pošto je osvojila bronzu, a zatim je na borilište izašao Takov i novi zlatom obradovao ljubitelje sporta u Srbiji.

Kao treći nosilac, Stefan je bio slobodan u prvom kolu, a zatim je odradio odlične četiri borbe i ostvario pobjede zbog kojih je postao šampion Evrope. U polufinalu, Stefan je pobijedio Artema Mitareva, rezultatom 2:1! U borbi za zlatno odličje, Stefan je još jednom pokazao zašto je najbolji u kategoriji do 80 kilograma, gdje je rezultatom 2:0 pobijedio Kirila Hurnova iz Ukrajine. 

Pored titule šampiona Evrope za 2025. godinu, Stefan je i vicešampion svijeta za 2023. i bronzani sa istog tamičenja godinu dana ranije, kao i šampion Evrope iz 2022. godine!

Zlatna medalja na Evropskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama svakako je jedan od najveći uspjeh za Takova, ali i podstrek da u narednim godinama potvrdi kvalitet. Kao veoma mlad takmičar stigao je u sam evropski i svjetski vrh, pa je sasvim očekivano da na i sa budućih takmičenja obraduje zlatnim medaljama.

(MONDO)

