Dvostruka olimpijska šampionka Milica Mandić rodila ćerku

Jedna od najuspješnijih srpskih sportistkinja Milica Mandić se porodila i rodila ćerku Irinu.

Milica Mandić se porodila i rodila ćerkicu. Na svijet je donijela djevojčicu i dala joj je ime Irina, a vijest je na društvenim mrežama prenio njen suprug Marko Đuričić.

"Jutros je na svijet stigla jedna mala djevojčica Irina", napisao je suprug proslavljene srpske tekvondo šampionke. Ovo je drugo dijete bračnog bara, pošto su u aprilu 2023. godine dobili sina Mateju.

Milica sada ima 33 godine, a najveći uspjesi u karijeri su joj dva zlata na Olimpijskim igrama u svojoj kategoriji. U višoj kategoriji je uzela zlato i bronzu na Svjetskim prvenstvima.

Marko Đuričić se takođe bavio tekvondom, a sve je to uradio zbog svoje buduće supruge. Milica je jednom prilikom podijelila detalje njihove ljubavne priče.

"Marko je došao u tekvondo klub zbog mene. On trenira taj sport od 2008, kada nisam ni znala šta je tekvondo. Uvijek priča kako je došao i vidio mene i to mu je bio šok, jer sam ja baš tada osvojila medalju u Londonu. Tu nas je moj trener Gale upoznao.

Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lijep, ali nisam razmišljala o njemu kao o nekome u koga bih mogla da se zaljubim. To je prosto bio period kad mi je sve bilo novo, nisam znala šta hoću, jer sam odjednom od anonimusa postala popularna. Tako da nisam obraćala pažnju na taj segment svog života. Ali on je bio uporan, stalno me je zvao da izađemo i ubrzo sam vidjela da je on pravi dečko za mene po svemu", rekla je Milica.

