Milica Mandić se prisjetila kakve su emocije bile u Olimpijskom selu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milica Mandić se drugi put sa Olimpijskih igara vratila sa zlatnom medaljom oko vrata, a na beogradskom aerodromu je njoj, kao i Tijani Bogdanović i Damiru Mikecu organizovan divan doček!

Bilo je zagrljaja, osmijeha i pjesme, ali i suza na konferenciji za medije. Milici Mandić je podrhtavao glas dok je govorila o kraju karijere i emocijama koje je delila sa ostalim srpskim sportistima u Olimpijskom selu, pa nije bilo svejedno ni njenim kolegama koji su sjedili pored nje.

Damir Mikec je istakao da je pokušavao na letu za Beograd da ubijedi Milicu Mandić da se okuša i na Olimpijskim igrama u Parizu, a i ona sama je znala da će "iskočiti" ovo pitanje.

"Hvala, Damire, prvo tebi... Znao sam da će neko pokrenuti ovu temu!", nasmijala se prvo Milica.

"Osjećam se na vrhuncu svoje karijere, nisam ni zamišljala da ću uspjeti da ostvarim ovaj uspjeh. Sa skoro 30 sam osvojila zlato, mislim da je vrijeme da malo predahnemo. Nisam spremna na novi ciklus, to nije malo za ženu u borilačkom sportu, koja će imati tad 33-34 godine, vrijeme je za pauzu, da prvo saberemo utiske", dodala je Milica, ali nije mogla da zadrži emocije kada se prisjetila divnih trenutaka u Tokiju.

"Ne mogu da vam prenesem sreću koju sada osjećam i dok sam dijelila mjesto sa njima u Olimpijskom selu. Pomislila sam da smo posljednji put u selu, da sam mogla pozvala bih sve da zajedno primimo medalju. Ne bih pretjerano razmišljala o budućnosti, voljela bih da uživam u ovom momentu".

Vidi opis Milici Mandić oči pune suza dok je pričala o kraju karijere: Kad pomislim da smo posljednji put zajedno... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Milica Mandić je istakla i da niko nije uspio da se vrati poslije devet godina i da osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, da joj sve djeluje i dalje nerealno, ali da ima dosta vremena da se navikne na novu titulu i da se nada da će u njoj i te kako uživati.

"Ovo su treće OI i kao što sam već rekla, niko nikad kod nas nije poslije devet tgodina osvojio još jedno zlato. Prethodnih godina smo pričali o tome, ali naučili smo da se nosimo sa tim. Ne mogu da vjerujem da imam dva olimpijska zlata, nekako je nerealno, ima vremena da se naviknem na titulu i da ću uživati u tome".

Njena koleginica, Tijana Bogdanović, koja je osvojila bronzu, istakla je da je Milica legenda našeg sporta i da će joj biti teško bez nje na turnirima, ali da je nova generacija spremna za odličja.

"Džabe nam sve medalje, ako nemamo to s kim da podijelimo. Bila sam tužna zbog poraza, ali kad sam čula da je Mikec osvojio medalju - to me je poguralo. Toliko sam bila srećna zbog njega i zaista mislim da jedni druge možemo da motivišemo, biti član OKS je čast i privilegija", dodala je Tijana.

Vidi opis Milici Mandić oči pune suza dok je pričala o kraju karijere: Kad pomislim da smo posljednji put zajedno... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)