Milica je sa povredom stigla od olimpijskog zlata! Njen vjerenik Marko otkrio: Imala je rupturu mišića, sve je izdržala!

Marko Đuričić, vjerenik zlatne Milice Mandić otkrio kako su izgledali mnogi detalji i pripreme

Izvor: MN Press/RTS/Printscreen

Milica Mandić je oduševila cijelu Srbiju još jednom! Poslije zlata u Londonu, osvojila je novu medalju na Olimpijskim igrama.

U finalu u Tokiju je slavila, pa je sve to emotivno proslavila sa suzama u očima dok je trajalo intoniranje himne "Bože pravde" na dodjeli medalja.

Kako je sve to izgledalo iza kulisa i kroz šta je sve prolazila je otkrio njen vjerenik Marko Đuričić.

"Žao mi je što nije mogla da skine masku i da vidite tu emociju. Svi smo bili preponosni. Sve nas je učinila ponosnim. Svako ko je gledao njene borbe je slao pozitivnu energiju. Nisam spavao noćas, bio je plan da spavamo i da se probudimo da gledamo mečeve. Mi nismo uspjeli, ona je uspjela da se izbori sa tim i da odspava", rekao je Đuričić za RTS.

Koliko je žarko željela uspjeh govori i to da je otišla u Tokio sa povredom.

"Svi u klubu smo gledali sa trenerima mečeve. Meni je danas gledanje njenih borba bilo teže od bilo koje moje borbe. Takmičio sam se na Svjetskom prvenstvu, izlazio sam na borilište sa najboljima. Spremamo se, dođemo, ulazimo na tatami i borimo se. Ta trema i pritisak prestaje kada uđemo. Sada kada ne možeš da utičeš, a znaš kroz šta je sve prošla. Ona je uz sve to imala teške trenutke i veliku tenziju tokom priprema. Doživjela je povredu prije 25 dana. U pitanju je mišić zadnje lože, došlo je do rupture na tom mišiću."

Nije bilo lako, posebno zbog činjenice da je bila povrijeđena i u Londonu prije devet godina.

"Najbitnije je kako će psihički da podnese to. Bila je u nevjerovatnoj formi, kondicioni trener, psiholog, trener Gale, svi su odradili svoj dio posla i onda se desi to. Jedan nezgodan pokret. Sve to je izdržala. Trenirala je slabijim intenzitetom, a pored dva treninga i istezanja je morala da ide na tri terapije kako bi sve to sanirala."

Naglašava da je Milica bila spremna za uspjeh i prošle godine, ali je došlo do pomjeranja Igara.

"Nije bio strah kada je došlo do odgađanja, već je bilo razočarenje zbog priprema i svega. Imala je taj ciklus prije godinu dana. Radila je sve te turnire, to obaranje, dizanje forme, turniri. Kalendar takmičenja je dug. Ne stigne da se odmori, takav je tempo."

Zbog problema sa koronavirusom i svega što se dešavalo su morali da pronalaze alternativne načine treninga. Jedan od njih je bilo na terasi u stanu gdje zajedno žive.

"Snalazili smo se, kačili smo i po društvenim mrežama, mi smo našli neki naš sparing na terasi. Od raspoloženja je zavisio broj treninga. Ja sam služio da me bije i da dobijem batine. Bio je uglavnom lagani sparing, pa tu onda dođe do nekog jačeg udarca, pa je tješim, onda sljedeća akcija, ona mi vrati, pa me tješi. Mnogo udaraca sam morao da dobijem", nasmijao se Marko i dodao da Milica stiže u četvrtak u Srbiju.

Prilikom davanja izjave u Tokiju je Milica otkrila i da postoji šansa da možda ne završi karijeru i da se pojavi na Igrama u Parizu za tri godine.

"Teško je ostaviti nešto čime se baviš cijelog života, toliko emocija, staviš sve u jedan cilj. Teški momenti za svakog sportistu, posebno za borca. Taj adrenalin i sve to se vraća poslije jednog perioda. Moji motivi su bili veći od olimpijskog zlata, da osvojim Milicu. Od 2017. godine se konstantno vraćam, završio sam karijeru poslije Svjetskog prvenstva tada, pa sam prije tri mjeseca bio na državnom prvenstvu i osvojio. Milica je učinila sve nas ponosnim i mnogo djece će početi da trenira zbog nje. I naravno želim da pozdravim sve u klubu 'Galeb', svi su bili dio ove priče i da čestitam treneru Joviću koji je postao najtrofejniji ženski trener na svijetu sa četiri medalje", zaključio je Marko Đuričić.