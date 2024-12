"Svi me pitaju isto - da li Srbinu namjerno nisu dali da obori NBA rekord": Danilović jednom zauvijek otkrio istinu

Predrag Danilović ubacio je sedam trojki protiv Njujork Niksa iz isto toliko pokušaja, uz svađu sa Spajkom Lijem.

Izvor: YouTube/SRBMixChannel

Predrag Danilović bio je devedesetih najbolji košarkaš Evrope u svom zenitu, a napravio je potom i zapaženu NBA karijeru, igrajući za Majami Hit od 1995. do 1997. godine, u kojoj je nastupao i za Dalas.

Kao član startne petorke Majamija, Danilović je uz Alonza Morninga, Tima Hardeveja, Reksa Čepmena i saigrače, a pod vođstovm Pita Rajlija, postavljao temelje klubu koji je potom u 21. vijeku osvajao titule. Zauvijek se pamti njegova blistava noć u Njujorku, kada je u ubjedljivoj pobjedi protiv Njujork Niksa ubacio sedam trojki bez promašaja u Medison skver gardenu.

Poznati američki reditelj Spajk Li, najveći navijač Niksa, i tada je kao i sada sjedio u prvom redu kraj terena i dobacivao Daniloviću.

"Poseban je osjećaj kad igraš u Njujorku, u Medison skver gardenu, pred Novu godinu. Spajk Li? Pričali smo, zezali smo se. Govorio mi je 'Nemoj više, nemoj više', ja odgovorio 'Neću'. Ali daleko je to bilo od nekog vrijeđanja 'Majmune' i slično"", kazao je Danilović.

I tada je bilo uživanje igrati u "košarkaškoj Meki", kao što je i sada.

"Medison skver garden je poseban. Osvjetljen je samo teren, ostalo je sve mrak. Da sam mogao da biram gdje ću da uradim to što sam uradio, da dam 7/7 protiv ozbiljnih Njujork Niksa, tamo bih to uradio", dodao je Danilović.

Da li je mogao još? Apsolutno jeste. Da li žali što nije i da li ga je neko sprječavao? Danilović se smije dok priča o tome.

"U to vrijeme sam izjednačio rekord. Svi su me pitali 'Što te izveo, namjerno te izveo'. Ne, nije namjerno. To su naše teorije zavjere, da je Rajli znao da sam dao sedam trojki i da Srbin iz Bosne i Hercegovine ne bi bio taj, on ga zamijenio. Čovjek me zamijenio jer je bilo 20 razlike - 'Sjedi čoveče, uživaj u pobjedi', nasmijao se Danilović.

Pogledajte kako je Danilović "sipao" trojke te večeri protiv Niksa.

Predrag Danilović Izvor: YouTube/SRBMixChannel

Danilović se te 1997. godine vratio u Virtus, u kojem je ponovo osvojio Evrligu i Svi su me pitali 1998, još jednom osvojio Evroligu nakon Partizana i sa Virtusom, a 1999. je ponovo igrao u finalu, protiv Žalgirisa. Već 2000. godine je za mnoge iznenadno završio karijeru sa 30 i po godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!