"Ne dam svakoj šuši da mi priđe, to ih najviše boli!": Danilović otvorio dušu, odgovorio na optužbe

Predrag Danilović je govorio o svom karakteru, pobjedničkom mentalitetu i zašto ne da na sebe. A odgovorio je i na neke optužbe na svoj račun.

Izvor: Youtube/ X&O's CHAT

Predrag Danilović je u podkastu Edina Avdića "X&O's CHAT" govorio o odrastanju u Sarajevu, svom karakteru i pobjedničkom mentalitetu, a istakao je da smatra da je cijeli život borba. Naglasio je da je rano shvatio da neke stvari ne smiju da ga pogađaju i naglasio je da je ipak sa godinama postao nešto blaži, ali da i dalje ne da na sebe. Poznat kao veliki borac i pobjednik na terenu, van terena ističe da ne pušta baš bilo koga pored sebe.

"Mislim da je moje viđenje u životu da je veći dio života jedna borba. Ili ćeš da budeš ispod ili ćeš da budeš iznad. Pogotovo dok nemaš djecu. Poslije kad djeca dođu onda je čovjek sklon... Omekša i teže je kad djecu imaš. Dozvoljavaš nekim stvarima i nekim ljudima da ti priđu i da se nešto kaže, pa nećeš zbog djece da odreaguješ onako kako ne bi da si onaj. S druge strane normalna je stvar da se čovjek mijenja, da ima mnogo više odgovornosti prema raznim stvarima nego kad si balavac. Što kažu: 'Šta djete zna šta je 300 kila?' Podigneš i idemo dalje", rekao je na startu svog gostovanja Danilović.

Govorio je o osvom odrastanju u Sarajevu, ali i o čestim posjetama Trebinju i Hercegovini, kao i tome kako ga je kroz život oblikovalo iskustvo iz djetinjstva kao i samo poreklo. "Nije to da ja ne dam na sebe. Naravno, ne dam da mi svaka šuša priđe, mislim da niko ne bi trebalo da to dozvoli. Mislim da se čovjek rodi sa određenim karakterom i on ga poslije samo oblikuje i razvija. Mislim da su ljudi sa tog podneblja odakle sam ja skloni tom karakteru. Nije to foliranje, nadmenost. Život te uči da, pogotovo ako si javna ličnost, neki ljudi ako im daš prst oni će da ti uzmu ruku. Nažalost u današnje vrijeme je sve više i više takvih osoba. Ne dam na sebe. Ne dam da svaka šuša može da mi priđe i da to može da prođe nekažnjeno. Nekažnjeno u smislu da ne odgovorim. Naravno, to je bilo u tom nekom periodu kada nisi imao djecu, životno iskustvo. Drugačije je sa 55 godina, nego kad imaš 35, a kamoli kad imaš 20 kada je svijet pod tvojim nogama. Poslije čovjek nauči da ne konstatuješ te ljude, pogotovo zle ljude. Da ih množiš sa duplim golim, što njih još više boli", naglasio je on.

Nekada jedan od najboljih bekova svijeta, do skora prvi čovjek Košarkaškog saveza Srbije istakao je da na košarkaškom terenu nema prevare i da nikome ne može da pođe za rukom da prevari nekoga. Na terenu se uvijek vidi ko si i šta si.

"Mislim da ne može. Onaj ko poznaje dobro košarku i psihologiju, ta osoba će poslije tri minuta na terenu da ti kaže kakav si. Ti kad igraš košarku u momentu moraš da reaguješ. Poznato je koliko su ljudi veliki na malim djelima, toliko i padaju na malim stvarima. Kada reaguješ ovako i onako možeš da procijeniš karakter. Malo je ljudi, ima dosta naroda, ali malo je ljudi. To što dio naroda misli da si nadobudan, ne daš na sebe na terenu, sportska bezobraznost... Vrlo lako to oni maliciozni ljudi prebace u to da si maltene kriminalac. Prijatelju. ja sam sportista. Što biram svoje društvo i što neću svakome da udovoljavan, to je moja stvar. To ja ne kažem da je najispravnije, ali sam odlučio da tako bude", rekao je Danilović.