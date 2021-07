Dario Purić napustio klupu Alfa Modriče: Skupilo mi se sve, vrijeme je da se odmorim

Prvoligaš iz Modriče bez trenera - mladi stručnjak otišao s kormila nakon nešto manje od dvije godine.

Izvor: MONDO/Vito Mrkonjić

Nekadašnji šampion BiH, Alfa Modriča, ostao je bez trenera.

Mladi stručnjak Dario Purić odlučio je da se povuče s kormila nešto manje od dvije godine pošto je imenovan za šefa stručnog štaba.

Nekadašnji mladi reprezentativac BiH naslijedio je na trenerskoj klupi Branka Savića krajem 2019. godine, jedan period bio je vršilac dužnosti zajedno sa trenerom golmana Milanom Petrovićem, nakon čega je samostalno vodio Modričane.

Ipak, sada je došlo vrijeme za rastanak, pa će fudbalere Alfa Modriče u novu sezonu povesti neki novi trener.

"Dugo sam već ovdje, određene stvari stalno se ponavljaju, ništa se ne mijenja i sve to me istrošilo i umorilo. To je jedini razlog. Možda ja ne mogu da promijenim neke stvari, a neko drugi može, pa neka pokuša, možda bude uspješniji. Povukao sam se zbog toga, ne bih ulazio detaljnije u razloge ovakve odluke jer preširoka je to priča. Jednostavno sam se umorio od cijele situacije. Ova korona, pa besparica, stvarno je patnja ponekad", rekao je za MONDO očigledno emotivno ispraženjeni Purić, koji je imao veoma dobre rezultate sa modričkim timom.

Sezonu 2019/20, koja je prekinuta zbog pandemije korona virusa, Modričani su okončali na petoj poziciji, a prošle sezone bili su dva mjesta lošije plasirani. Ipak, mladi tim koji je predvodio Purić dugo je bio u samom vrhu, imao najubitačniji napad lige, ali je u finišu prvenstva posustao, te tako skliznuo ka sredini tabele.

"Stalno praviš neku novu ekipu, počne sezona, stalno je tu neka neizvjesnost, umori se čovjek. I tako dvije-tri godine sve isto. Ovdje nikad nije bio problem novac, da se razumijemo. Svi momci su uvijek bili isplaćeni, sve bude OK, ali uvijek je tu neko natezanje, sve to mi se malo skupilo. Nema tu nekih pretjerano velikih razloga, jednostavno se umori čovjek od svega. Dobro dođe i malo odmora ponekad", jasan je Purić.

Kako ističe, za sada nije bilo ponuda da sjedne na klupu nekog drugog tima. A i da ih je bilo, teško da bi ih prihvatio jer mu je želja da se odmori od svega, zbog čega se posvetio radu sa klincima.

"Odmaram za sada. Prevashodni cilj mi je da se odmorim barem mjesec dana od seniorskog fudbala. Uzeo sam djecu, radim sa svojom školom fudbala i sada sam u potpunosti posvećen tome. Da li će biti neki ozbiljniji poziv ili ne, ne mogu ništa konkretno reći. Uglavnom, za sada nemam u planu da idem negdje da radim", zaključio je Purić.

Puriću, koji je u maju proslavio 35. rođendan, Alfa Modriča bio je prvi klub u trenerskoj karijeri.

Podsjetimo da je sa ovim klubom u sezoni 2007/08 postao šampion BiH, a u igračkoj karijeri još je nosio dres OFK Beograda, zeničkog Čelika, Slovana iz Libereca, užičke Slobode, Sarajeva, Slavije iz Istočnog Sarajeva, Tekstilca iz Dervente, Orašja i Zvijezde Gradačac, prije nego što se vratio u Modriču, gdje je 2019. godine odlučio da "okači kopačke o klin" i posveti se trenerskom poslu.

Za sada nije poznato ko će ga naslijediti na klupi Modričana, a dok se ne imenuje novi strateg, sa ekipom će raditi Purićevi pomoćnici Nenad Lazarevski i Milan Petrović.