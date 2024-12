Poslije ovog poraza Zvezda je potonula: Efes izbacio crveno-bijele iz plej-of zone, pogledajte tabelu Evrolige!

Crvena zvezda je nakon ovog poraza u Evroligi potonula!

Košarkaši Crvene zvezde počeli su svoje duplo kolo Evrolige porazom od Anadolu Efesa! Djelovalo je sve dobro na početku, vodio je tim Janisa Sferopulosa, ali kako je meč odmicao to je sve više bilo jasno da je na terenu prisutan samo jedan tim i da je to ekipa Tomislava Mijatovića. Na kraju je rutinski nekadašnji prvak Evrope trijufmovao, a upravo je ova pobjeda bila ono što je razdvojilo dva tima.

Do ovog kola Crvena zvezda i Anadolu Efes su imali jednak broj pobjeda, po osam, ali je sa trijumfom nad sastavom Janisa Sferopulosa turski predstavnik došao do devete i pridružio se velikom broju ekipa koje imaju isti broj trijumfa.

Nakon 16 kola Evrolige, situacija je takva da su na vrhu tabele francuske ekipe. Monako i Pariz imaju po 11 pobjeda, a ispod su tri tima sa po deset trijumfa. To su Žalgiris, Bajern i Fenerbahče, nakon čega ide veliki broj tiova sa devet trijumfa. Ekipe sa devet pobjeda drže pozicije od šeste do desete i to su Olimpijakos, Panatinaikos, Barselona, Olimpija iz Milana i sada Anadolu Efes.

Crvena zvezda je odmah ispod, na 11. mestu i jedina je ekipa sa osam trijufa. a zatim sledi Partizan na 12. mestu zajedno sa Real Madridom, Baskonijom i Asvelom. Makabi, Virtus i Alba su jedine tri ekipe za koje je jasno da nemaju šta da traže u borbi za prolazak dalje. Sledeći meč se igra za Crvenu zvezdu već u petak u Beogradu, kada će u "Beogradskoj areni" crveno-beli biti domaćini Makabiju. Na tom meču crveno-beli moraju da pobede kako bi se vratili na mesto koje vodi u doigravanje.