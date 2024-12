Ataman doveo Srbina sa 30 kg viška i od njega napravio zvijer: Samo je spavao i jeo, a bio je MVP!

Ergin Ataman se prisjetio samih početaka svoje trenerske karijere.

Jedan od najtrofejnijih trenera Evrope Ergin Ataman ima dosta čudan odnos sa Srbima i Srbijom. Neke igrače u svojim timovima je "zaledio", neke kao Vasilija Micića je natjerao da igraju najbolju košarku karijere, a svi znamo kakve je neprimjerene izjave imao povodom smrti navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu. Ipak, od samih početaka trenerske karijere imao je posla sa Srbima.

Prvi srpski košarkaš sa kojim je sarađivao bio je Mirko Milićević! Kontroverzni centar iz Novog Sada karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, igrao je u trofejnim generacijama Cibone, a nakon povratka u Srbiju i sezone u Vojvodini krenula je njegova inostrana karijera.

Govorio je strateg Panatinaikosa o brojnim anegdotama tokom trenerske karijere, a jedna od centralnih priča je dovođenje nekadašnjeg asa Zvezde Mirka Milićevića u redove Turk Telekoma. Nastupao je za Hapoel, Valjadolid, Napoli, AEK i Apolon, a onda je deceniju proveo u Turskoj. Prve tri godine igrao je u Turk Telekomu, gdje ga je doveo Ergin Ataman.

"Moja prva sezona u Turk Telekomu bila je sa 30 godina, a u ekipu sam imao igrače starije od mene. Odigrali smo fantastičnu sezonu, stigli do finala i na kraju izborili Evropu. Sjećam se da smo doveli izuzetno duhovitog momka Mirka Milićevića. Imao je 34 godine, ali sam se odlučio da ga potpišemo. Igrao je prethodnu godinu u Grčkoj. Međutim, kada je došao kod nas imao je 145 kila. Gledao sam ga preko snimaka, bio je dobar, ali kada sam ga prvi put video uživo pomislio sam 'o, moj Bože'. Došli su čelnici kluba da se upoznaju sa njim i nisu mogli da veruju kako je izgledao. Poslije sezone u Grčkoj samo je spavao i jeo. Odlučio sam da mu vjerujem, a on je radio naporno, kao nikad u karijeri. Znate šta se desilo? Skinuo je 30 kila i postao MVP lige", rekao je Ergin Ataman.

Sam Mirko Milićević je ispričao sličnu priču, ali u vezi sa Darkom Miličićem. Kada je prvi put vidio tada mladog centra pomislio je da od njega neće biti ništa. Njegovim živopisnim rječnikom pomislio je da je Darko Miličić - Indijanac!

"Do trenutka kada sam vidio prvi put Darka Miličića, impresija koju sam ja imao, ja sam mislio da je to Indijanac koji nema pojma sa životom. Kad sam ga vidio protiv nas, kakav je to potencijal, kakav je to šut... Kakav je to pregled igre! Znači, tada je imao stomak, njemu nabace loptu ovoliko iznad koša, on je hvata, on je kuca. Tada je već prestao da igra! Ja ga uhvatim, on nije znao ko sam ja, ali kad je čika Mirko počeo da baca one što kaže Muta Nikolić 'pi*ka ti materina, jel' još bacaš one tvoje bojlere?', op. Ja mu kažem ko sam, on gleda. Bilo je ozbiljno nadmudrivanje i poslije utakmice pošto sam se ja bavio menadžerstvom rekoh 'Dare, druže, vraćaj se, da ti nađemo Kinu za par miliona!' Da ga taj dan nisam vidio, ja bih ostao u uvjerenju da je Darko Miličić Indijanac! Taj dečko toliko zna košarku, ja ga prvi put vidio! Nije se potrefilo, on bio u NBA, ja bio u Evropi... Nešto ja nisam mnogo ni gledao taj NBA. Pa sada da se skine, evo igra neke veteranske, sad bi pomogao Zvezdi i Partizanu", rekao je jednom prilikom Mirko Milićević.