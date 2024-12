Prvak Evrope u haosu - vlasnik najavio povratak iz Istanbula autobusom!?

Ergin Ataman odbio je da se vraća u Atinu autobusom...

Panatinaikos je ušao u seriju poraza u Evroligi. Prvo je u Beogradu Partizan održao čas košarke grčkom klubu (91:73), pa je onda Efes demolirao aktuelnog prvaka Evrope u Istanbulu (93:67). Poslije tog meča nastao je pravi haos, kontroverzni predsjednik kluba Dimitris Janakopulos najavio je da će se tim u Atinu vratiti autobusom.

On je na svom Instagram profilu postavio fotografiju zelenog autobusa i tako najavio povratak autobusom. Tako su mnogi shvatili poruku i to nije nešto što je radio prvi put, pošto je isti "recept" koristio i kada je u plej-ofu 2017. godine igrao protiv Fenerbahčea.

Međutim, sa tim se očigledno ne slaže Ergin Ataman. Na konferenciji za medije novinari su pitali turskog trenera baš za to, za objavu Janakopulosa najavu povratka autobusom. "Mi idemo za Atinu u subotu letom u 11.50 časova", odgovorio je Ataman.

Da li to znači da je on odbio povratak autobusom ili je objava Janakopulosa možda bila samo upozorenje da to slijedi ako se nastave loši rezultati ostaje da se vidi. Panatinaikos je a skoru 8-7 i doživeo je četiri poraza u prethodnih pet utakmica. Slijedi meč sa Armanijem 17. decembra u Atini.

