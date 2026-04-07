Tri medalje za TK Novi Grad Sarajevo na turniru u Skoplju

Goran Arbutina
Džejla Makaš osvojila zlatnu medalju na turniru G1 kategorije u Skoplju.

Tri medalje za TK Novi Grad Sarajevo na turniru u Skoplju

Takmičari Tekvondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su zapažen rezultat na međunarodnom tekvondo turniru u Skoplju osvojivši tri medalje u konkurenciji sportista iz čak 41 države.

Na ovom izuzetno jakom G1 turniru, koji nosi bodove za svjetsku rang-listu, nastupilo je šest takmičara iz TK Novi Grad Sarajevo, a kući se vraćaju sa jednom zlatnom i dvije bronzane medalje.

Najsjajnije odličje osvojila je Džejla Makaš, koja je dominantnim nastupom stigla do zlatne medalje. Na putu do najsjajnijeg odličja savladala je protivnice iz Turske, Hrvatske i Izraela, potvrdivši vrhunsku formu i kvalitet.

Bronzane medalje osvojili su Benjamin Husić i Ejla Makaš. Husić je sigurnim borbama stigao do polufinala pobjedama nad predstavnicima Bugarske i Grčke, dok je Makaš odličnim nastupima savladala protivnice iz Turske i Andore prije zaustavljanja u polufinalu.

Zapažen nastup i jednu pobjedu imali su Nedžad Husić i Ivana Krajišnik dok je Anja Hrgić svoj prvi nastup u seniorskoj konkurenciji, nakon izvarendne borbe, izgubila od predstavnice Kine koja je osvojila zlatnu medalju.

“Ovo je bio izuzetno kvalitetan turnir i važna provjera pred nastavak sezone. Zadovoljni smo prikazanim borbama i osvojenim medaljama, ali i nastupima ostalih takmičara koji su pokazali da smo na dobrom putu pred velika takmičenja koja slijede”, poručili su iz kluba.

Ovaj turnir poslužio je kao važna provjera forme pred predstojeće Evropsko prvenstvo u tekvondou 2026, koje je na programu u maju.

