Da li je Partizan oštećen u završnici?

Partizan je poražen u 26. kolu Evrolige, ali ostaje pitanje da li je koš Makabija u finišu meča bio regularan?

Izvor: Arenasport 2/Printscreen

Partizan je u 26. kolu Evrolige poražen od ekipe Makabija u tijesnom meču, domaćin je slavio 95:93 gotovo uz zvuk sirene, ali koš koji je donio pobjedu i dan poslije meča ostavlja pitanje da li je bio regularan? Trijumf je dodijeljen "Ponosu Izraela", ali gledanje snimka donosi nešto drugačije odgovore.

Koš za pobedu postigao je Džimi Tre Klark u samoj završnici meča, maltene uz zvuk sirene, dok je na semaforu stajao rezultat 93:93. Makabi je imao napad, a lopta je bila u rukama bivšeg košarkaša Partizana Ifea Lundberga koji ju je izveo iz auta. Pronašao je Klarka, ispred njega je bio Isak Bonga, a onda je Amerikanac uspio da fintom nadmudri rivala, ali tom prilikom učinio je još nešto.

Nakon što je Nijemac iz Partizana nasjeo na fintu, Klark je stao sa driblingom, potom naskočio i tako, čini se, pomjerio obje noge. Prema košarkaškim pravilima ovo bi bili koraci, a samim tim Partizan je oštećen u ovom meču. Ovim potezom Klark je obezbijedio bolju poziciju i potom pogodio na opšte oduševljenje navijača.

U slučaju da su sudije posle gledanja snimka ustanovile da je košarkaš Makabija napravio korake lopta bi pripala Partizanu, a crno-bijeli bi imali bi nešto više od sekunde i po za napad i eventualnu priliku za preokret. Međutim, pobjeda je pripala Makabiju koji sada zauzima 14. mjesto na tabeli Evrolige sa skorom 11-15, dok je Valjak 18. i ima osam pobjeda i 18 poraza.

