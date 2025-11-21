"Slušali smo Partizanove pjesme na treningu": Otkrivena specijalna priprema Fenerbahčea za Beograd

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus na zanimljiv način pripremao je ekipu za meč

Izvor: MN PRESS

Partizan u Beogradskoj areni dočekuje Fenerbahče, ekipa iz Srbije poznata je po vatrenoj atmosferi na domaćem terenu, a trener gostujuće ekipe ništa nije želio da prepusti slučaju. Šarunas Jasikevičijus spremao je šampiona Evrolige uz pjesme koje će ih dočekati u Beogradu, ideja Litvanca bila je da očvrsne tim pred težak meč u Evroligi.

Jedan od igrača Fenera Bonzi Kolson opisao je kako se tim pripremao za meč u Beogradu, tom prilikom istakao je da je Jasikevičijus koristio sve moguće metode, pa i onu da uz zvuk pjesma i navijača pokuša da poremeti ekipu. "Tokom treninga u Istanbulu, naš trener, Šaras je tokom cijelog treninga puštao Partizanove pjesme i skandiranja preko zvučnika. Nije čak ni smanjivao jačinu zvuka tokom jednostavnijih dijelova treninga, gdje smo samo šutirali. Želio je da se naviknemo na ono što nas čeka u Beogradu, posebno igrači koji to nikada ranije nisu doživjeli. Generalno, većina nas zna šta da očekuje i spremni su", rekao je u razgovoru za Mocart sport.

Mnogi igrači uživaju da igraju u Beogradu, baš zbog vatrenog pristupa navijača. "Lično, volim da igram u Beogradu. Mnogo igrača u našem timu takođe voli ove utakmice. Kada čujemo navijače, kad "polude", uzbuđeni smo. Takođe volimo da utišamo dvoranu. Sve je moguće u toj utakmici", rekao je Kolson.

Ipak, Partizan se nalazi daleko od pobedničkog ritma, pa i prednost domaćeg terena ne daje velike šanse ekipi Željka Obradovića. "Znamo da Partizan trenutno prolazi kroz težak period, ali to je normalno. Sve ekipe prolaze kroz takve periode tokom duge sezone. Sada su pred svojim navijačima, a oni daju snagu timu. Čeka nas fizički veoma zahtjevna utakmica, tako da moramo da ostanemo fokusirani i da igramo svoju igru, posebno u odbrani."

Ipak, Kolson nije želio da bira između Partizana i Crvene zvezde, makar kad je atmosfera u pitanju. "Iskreno, skoro je isto. Osjećam se veoma slično; navijači Partizana i navijači Crvene zvezde su veoma glasni. Obje atmosfere su zanimljive i lude."

Partizan i Fenerbahče sastaju se u 12. kolu Evrolige u petak u 20.30 sati u Beogradskoj areni. Šampion Evrolige u meč ulazi nakon dobrog ritma i niza od šest pobeda u elitnom takmičenju, ali i u domaćoj ligi.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!