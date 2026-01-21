Šarunas Jasikevićijus i Fenerbahče učinili uslugu Crvenoj zvezdi: Saša Obradović gledao uživo poraz Virtusa

Fenerbahče je savladao Virtus i pokazao je Crvenoj zvezdi šta da radi kada se za dva dana sastane sa tim rivalom. A sve to je pored terena gledao Saša Obradović.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović je bio u hali i gledao je meč Virtusa i Fenerbahčea u Evroligi. Htio je da skautira narednog rivala u najjačem takmičenju, a osim toga vidio je i kako je njegova Zvezda sve dalja rivalima u borbi za mjesto u plej-inu Evrolige.

Aktuelni šampion Evrope Fenerbahče pobijedio je tim Duška Ivanovića 85:80 i sada je Crvena zvezda na diobi desetog mjesta na tabeli Evrolige sa Žalgirisom. Srpski predstavnik sada ima dvije pobjede više od Virtusa i Olimpije iz Milana koji su prvi kandidati da je stignu, a tri pobjede više od Dubaija. Pogledajte kako je Saša Obradović u hali gledao meč Virtusa i Fenerbahčea:

Izvor: X/SaleVieDub/Printscreen

Obradović je ovaj meč gledao u hali zato što je nakon gostovanja u Monte Karlu i velike pobede nad Monakom Crvena zvezda produžila za Bolonju. U seriji gostovanja igraće sa Virtusom već za dva dana od 20:30 i pobjedom na tom meču bi mogla i definitivno da "otpiše" Virtus sa spiska timova koji je brinu.

Kako je Fenerbahče učinio uslugu Crvenoj zvezdi?

Vodio je Virtus cijelo prvo poluvrijeme, a onda je u trećoj četvrtini Fener uspio da preokrene i da zadrži prednost do kraja. Najefikasniji na meču bio je sjajni Karsen Edvards sa 35 poena, ali nije to bilo dovoljno za pobjedu. Tejlen Horton Taker je dao 28, a Tarik Biberović 15 poena uz 6 skokova.

(MONDO)

BONUS VIDEO: