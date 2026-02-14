"Navijači će mu zapamtiti ovo nepoštovanje": Turčin iz Panatinaikosa najavio rat protiv Fenerbahčea

Nkon izajve Džedija Osmana možemo očekivati burne okršaje Fenerbaheča i Panatinaikosa u Evroligi.

Izvor: X/Eurohoopsnet/euroleague_time/printscreen

Košarkaši Fenerbahčea savladali su Panatinaikos u derbiju 28. kola Evrolige, a junak turskog tima je Vejd Boldvin koji je u posljednjoj sekundi postigao koš za pobedu na neugodnom gostovanju u Atini. Amerikanac je to znao da proslavi, pa je samo nekoliko sekundi kasnije provocirao čitavu halu poziranjem na sredinu terena, što Matijas Lesor nije želio da trpi!

Nisu oduševljeni bili ni ostali igrači grčkog kluba. Odmah nakon meča reprezentativac Turske Džedi Osman govorio je o dešavanjima na parketu. On je upozorio Boldvina da ne može na taj način da slavi pobede, uz napomenu da je Amerikanac izazvao incidente u kojima su učestvovali igrači oba tima.

"Očigledno, to nije bilo baš profesionalno od njega, posebno što je iskazivao nepoštovanje prema ovom klubu, koji je mnogo, mnogo veći nego što je mogao i da zamisli. To je bio razlog zašto je došlo do tuče na kraju. U redu, dobili ste utakmicu i možete da slavite, ali ne ovako“, rekao je Džedi Osman nakon što je Vejd Boldvin inicirao incidente u Atini.

Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin's buzzer beater



pic.twitter.com/RYO87qgg6g — Eurohoops (@Eurohoopsnet)February 13, 2026

Sudeći po izjavi turskog košarkaša čija je majka iz Novog Pazara, Panatinaikos bi mogao da "ima pik" na Fenerbahče u narednom periodu. Navijači će željeti osvetu, a ni košarkaši grčkog tima nisu zadovoljni što se sve ovo desilo - pa bi u narednim mečevima mogli da budu dodatno motivisani. Svakako, to je dobra vijest za Evroligu jer su Grčka i Turska izuzetno bitna tržišta, a Ergin Ataman, Šarunas Jasikevičijus, Dimitris Janakopulos i ostali su često glavne zvijezde evropske košarke.

"Ne možete iskazivati nepoštovanje prema ovom klubu", nastavio je košarkaš Panatinaikosa koji je svojevremeno u Turskoj igrao za Anadolu Efes i tim riječima praktično najavio osvetu: "Ovi navijači će ovo pamtiti, a i mi ćemo ovo pamtiti". Pogledajte izjavu Džedija Osmana:

Cedi Osman: "Kazandığın bir maçın ardından sevinebilirsin ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil."



pic.twitter.com/fyhii8nzry — Euroleague Time (@euroleague_time)February 13, 2026

Panatinaikos je u velikoj krizi rezultata tokom posljednjih nekoliko sedmica, a možda je baš ovo bilo potrebno ekipi Ergina Atamana. Turski stručnjak poznat je po tome što ekipe može da "trgne" iz letargije u koju upadnu tokom sezone, a ostaje da se vidi da li će mu to uspjeti ove sezone i da li je slavni grčki tim kandidat za evropsku titulu.

"Očigledno je da je ovo težak poraz za nas. Igrali smo dobro tokom cijele utakmice, ali na kraju, kao što sam rekao, srećan šut je bio razlog zašto smo izgubili", rekao je Osman i dodao: "Svaki put, kao što sam rekao, trudimo se da damo sve od sebe, a večeras smo igrali jednu veoma napornu utakmicu. Borili smo se 40 minuta i iako smo u jednom trenutku gubili sa pet-šest poena, uvijek smo ostali tu. Vjerovali smo jedni drugima i odigrali smo dobru utakmicu. I, očigledno, kao što ste rekli, ovaj poraz će nam sigurno donijeti mnogo motivacije, a onda ćemo vidjeti kako će dalje".

Fenerbahče je trenutno prvoplasirani tim u Evroligi sa učinkom 20-7, dok je Panatinaikos na devetoj poziciji sa učinkom 16-12. U teoriji, takav raspored timova na kraju ligaškog dijela takmičenja mogao bi da nam donese četvrtfinalnu seriju ove dvije ekipe, što bi bio pravi spektakl i poslastica za sve ljubitelje košarke u Evropi.