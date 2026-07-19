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Trejdovan čovjek kog je Nikola Jokić htio da tuče: Šampioni otjerali "najprljavijeg" igrača u ligi

Trejdovan čovjek kog je Nikola Jokić htio da tuče: Šampioni otjerali "najprljavijeg" igrača u ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Oklahoma je odlučila da pošalje jednog od "najprljavijiih" igrača u NBA ligi u Atlantu i dobila je pikove u razmjeni, a Zakari Risašer je otišao u Dalas.

Trejdovan igrač kojeg je Nikola Jokić htio da tuče Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Novi veliki trejd u NBA ligi i to između tri tima, a najvažnije ime u njemu je Lu Dort. Jedan od "najprljavijih" igrača u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu više neće igrati za Oklahomu pošto je poslat u Atlantu za tri pika prve runde.

I to nije sve, čovjek kog je Jokić htio da bije će u redove Hoksa, dok iz njih odlazi nekadašnji prvi pik sa drafta Zakari Risašer. On će u Dalas gdje će sa još jednim bivšim prvim pikom Kuperom Flegom pokušati da napravi neki novi mladi tim za velika djela. Posebno poslije šokantnog trejda Luke Dončića i otkaza koji je zbog toga dobio generalni menadžer Niko Herison.

Što se Atlante tiče, pored Dorta će dobiti i Rajana Nembharda, plejmejkera Mavsa. Tanderi su sve ovo uradili zbog potencijalnog poreza od 224 miliona dolara, pa su tako trejdovima Dorta, Ajzeje Džoa i Erona Viginsa oslobodili platni spisak i spustili značajno novac koji će morati da izdvoje za porez.

Za Hokse je takođe zanimljivo i što će imati sada trojicu igrača koji su defanzivni specijalisti. Uz Dorta su tu Dajson Denijels i Nikel Aleksander-Voker, uz prostor u seleri kepu od oko 40 miliona dolara koje mogu da iskoriste i naredne sezone za dovođenje nekog od superstarova.

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Lu Dort

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