Trejdovan čovjek kog je Nikola Jokić htio da tuče: Šampioni otjerali "najprljavijeg" igrača u ligi

Oklahoma je odlučila da pošalje jednog od "najprljavijiih" igrača u NBA ligi u Atlantu i dobila je pikove u razmjeni, a Zakari Risašer je otišao u Dalas.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Novi veliki trejd u NBA ligi i to između tri tima, a najvažnije ime u njemu je Lu Dort. Jedan od "najprljavijih" igrača u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu više neće igrati za Oklahomu pošto je poslat u Atlantu za tri pika prve runde.

I to nije sve, čovjek kog je Jokić htio da bije će u redove Hoksa, dok iz njih odlazi nekadašnji prvi pik sa drafta Zakari Risašer. On će u Dalas gdje će sa još jednim bivšim prvim pikom Kuperom Flegom pokušati da napravi neki novi mladi tim za velika djela. Posebno poslije šokantnog trejda Luke Dončića i otkaza koji je zbog toga dobio generalni menadžer Niko Herison.

BREAKING: The Oklahoma City Thunder trading All-Defensive wing Lu Dort to the Atlanta Hawks in a three-team deal that sends three second-round picks to OKC, former No. 1 pick Zaccharie Risacher to the Dallas Mavericks and Ryan Nembhard to Atlanta, sources tell ESPN.pic.twitter.com/4ewUxhRQA5 — Shams Charania (@ShamsCharania)July 19, 2026

Što se Atlante tiče, pored Dorta će dobiti i Rajana Nembharda, plejmejkera Mavsa. Tanderi su sve ovo uradili zbog potencijalnog poreza od 224 miliona dolara, pa su tako trejdovima Dorta, Ajzeje Džoa i Erona Viginsa oslobodili platni spisak i spustili značajno novac koji će morati da izdvoje za porez.

Za Hokse je takođe zanimljivo i što će imati sada trojicu igrača koji su defanzivni specijalisti. Uz Dorta su tu Dajson Denijels i Nikel Aleksander-Voker, uz prostor u seleri kepu od oko 40 miliona dolara koje mogu da iskoriste i naredne sezone za dovođenje nekog od superstarova.

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