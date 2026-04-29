Tjeri Anri o spektaklu u Ligi šampiona: "Već dvije godine se žalimo da je fudbal dosadan"

Proslavljeni fudbaler Tjeri Anri nahvalio je meč Pari Sen Žermena i Bajerna. Na kraju, zaključio je da je susret od 90 minuta bio vredan pažnje, baš svake sekunde.

Susret Pari Sen Žermena i Bajerna priredio je zadovoljstvo svim ljubiteljima fudbala. Sličnog mišljenja bio je i legendarni Tjeri Anri (48) koji je prokomentarisao susret u kojem je palo čak devet golova. Na kraju je tim iz Pariza slavio 5:4, a bivši fudbaler riješio je da pohvali ono što je na "Parku prinčeva".

"Gledamo mnogo timova koji ne preuzimaju nikakve rizike. Da preciziram - djevojke koje ne driblaju, igrači koji ne idu naprijed, koji razmišljaju o tome da ne izgube utakmicu umjesto da je dobiju. E, u ovom meču je bilo mnogo rizika. Situacije u kojima bi, ako razmišljate defanzivno, mogli da poludite zbog nekih stvari koje biste vidjeli ili ste vidjeli u ovom susretu. Ne smeta mi to."

"We’ve been complaining for a year now that football is boring… I enjoyed myself, and I think everybody at home enjoyed themselves."



Objasnio je Francuz potencijalne probleme, one koji su navijači primjetili i one koje su profesionalce zaboljele. Ipak, kad se sve oduzme i sabere, ukupan utisak je više nego dobar.

"Znate šta? Već više od godinu, godinu i po ili dvije godine se žalimo da je fudbal dosadan u nokaut fazi i slično. Ova utakmica nije bila dosadna. I opet, ako razmišljate profesionalno, moraćemo da analiziramo neke stvari u vezi sa primljenim golovima. Ali znate šta? Ja sam uživao i mislim da su svi kod kuće uživali. Jednostavno je ludo.

Kao što ste rekli, ne postiže se uvijek gol. Obično se gleda ukupni rezultat na kraju dvomeča. To ste vidjeli. U nekim momentima je bilo zaista ludo", zaključio je Anri.

Susret u kojem je za 90 minuta palo čak devet golova okarakterisan je kao jedan od najzanimljivijih u istoriji Lige šampiona, a konačnog pobjednika dobićemo u srijedu, za ravno nedjelju dana u Minhenu.

Šta je ranije pričao Anri o fudbalu?

Anri je već govorio o dosadnom fudbalu, te su riječi poslije meča Lige šampiona imale mnogo veći značaj. Nedavno je toliko kritikovao sport koji ga je proslavio, da je kao primjer naveo period od prije 10 godina. "Nazvaću to evolucijom. Kada sam stigao u Premijer ligu igrao se direktan fudbal, na 'drugu loptu', dodaj je brzo krilima, pošalji je u šesnaesterac. Onda je bila tendencija da se traži 'šestica'. Pa je ideja bila da igramo 'unutra', da bismo izolovali krila u igri 'jedan na jedan'. To je bila evolucija fudbala. Šta rade timovi? Oni se adaptiraju", rekao je Anri.

"Ako se vratite 10 godina, imali ste Seska Fabregasa, Jaja Turea, Santija Kazorlu, Nemanju Matića, Edena Azara na lopti... Sada su to Virdžil Van Dajk, Luis Dank, Trevo Šaloba, Žan Pol Van Heke i Eliot Anderson. Imate igrače koji igraju 'iza' i koji su na lopti. Zašto? Jer niko ne kreće na njih više. Nema prostora u sredini terena više", dodao je on.

Na tom mjestu je iznio podatak koji savršeno ilustruje njegovu tezu.

"U sezoni 2015/16, iz kontranapada postignuto je 38 golova. Sezonu kasnije, 2016/17, postignuto je 47. Prošle sezone - 112 golova. Zato je sada takva situacija da su timovi preplašeni kontranapada kada kreću u napad. Nekada zato previše zadrže loptu i uopšte ne rizikuju", zaključak je Tjerija Anrija.

