logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koreografija navijača PSŽ-a za pamćenje: Kad su Nijemci vidjeli Napoleona, pao im je mrak na oči

Autor Nebojša Šatara
0

Nevjerovatna koreografija navijača Pari Sen Žermena oduševila je fudbalsku Evropu. A ni fudbal nije bio loš.

Koreografija navijača PSŽ-a za pamćenje Izvor: kolbert-press/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Na terenu smo gledali spektakl, ali ništa manje nije bllo spektakularno na tribinama "Parka prinčeva". Pari Sen Žermen je dočekao Bajern u prvom meču polufinala Lige šampiona i pobijedio 5:4 (3:2), a njihovi ultrasi su oduševili koreografijom. 

Na njoj se našao Napoleon Bonaparta, jedan od najvećih francuskih vođa u istoriji koji je francusku vojsku vodio čak do Moskve. "Osvajanje Evrope" pisalo je na tribini sa strane, pored njegove slike na kojoj se vidi kako pokazuje na most kod Arkole. Uz to je sa zvučnika iz sve snage išla himna Francuske Marseljeza. A taj prizor nije izabran slučajno. 

Sa druge strane su i navijači Bajerna imali su svoju koreografiju na kojoj je u bojama kluba iz Bavarske pisalo "Alles Geben", tj. pevedeno da srpski "Dajte sve" ili ti - srce na teren. 

Zašto Napoleon kod Arkole? 

Arkola se nalazi u Italiji, a bitka kod Arkole odigrala se od 15. do 17. septembra 1796. godine i predstavlja jednu od prvih pobjeda tada još mladog generala Napoleona Bonaparte. Francuska se na tom bojištu sudarila sa snagama Habsburške monarhije.

Napoleon je zapravo krenuo u opsadu austrijske tvrđave u Mantovi, a onda je riješio da napadne njemačke i austrijske trupe. Na kraju je Napoleon odnio pobjedu nakon tri dana i bitka se završila sa preko 10.000 mrtvih.

U Ratu prve koalicije ratovala je Francuskla sa Austrijom, Britanijom, različitim italijanskim državma, Španijom, Portugalom ali i Pruskom. Ratovalo se od Vaterloa u Francuskoj, preko Majnca, Frankfurta i Jemapesa u Holandiji pa sve do Egipta na kraju Rata koalicija. Pogledajte još jednom koreografiju:

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:28
Himna Lige sampiona pred mec Crvena zvezda-Pafos
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Pari Sen Žermen FK Bajern Minhen Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC