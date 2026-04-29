Koreografija navijača PSŽ-a za pamćenje: Kad su Nijemci vidjeli Napoleona, pao im je mrak na oči

Nevjerovatna koreografija navijača Pari Sen Žermena oduševila je fudbalsku Evropu. A ni fudbal nije bio loš.

Na terenu smo gledali spektakl, ali ništa manje nije bllo spektakularno na tribinama "Parka prinčeva". Pari Sen Žermen je dočekao Bajern u prvom meču polufinala Lige šampiona i pobijedio 5:4 (3:2), a njihovi ultrasi su oduševili koreografijom.

Na njoj se našao Napoleon Bonaparta, jedan od najvećih francuskih vođa u istoriji koji je francusku vojsku vodio čak do Moskve. "Osvajanje Evrope" pisalo je na tribini sa strane, pored njegove slike na kojoj se vidi kako pokazuje na most kod Arkole. Uz to je sa zvučnika iz sve snage išla himna Francuske Marseljeza. A taj prizor nije izabran slučajno.

Sa druge strane su i navijači Bajerna imali su svoju koreografiju na kojoj je u bojama kluba iz Bavarske pisalo "Alles Geben", tj. pevedeno da srpski "Dajte sve" ili ti - srce na teren.

Zašto Napoleon kod Arkole?

Arkola se nalazi u Italiji, a bitka kod Arkole odigrala se od 15. do 17. septembra 1796. godine i predstavlja jednu od prvih pobjeda tada još mladog generala Napoleona Bonaparte. Francuska se na tom bojištu sudarila sa snagama Habsburške monarhije.

Napoleon je zapravo krenuo u opsadu austrijske tvrđave u Mantovi, a onda je riješio da napadne njemačke i austrijske trupe. Na kraju je Napoleon odnio pobjedu nakon tri dana i bitka se završila sa preko 10.000 mrtvih.

U Ratu prve koalicije ratovala je Francuskla sa Austrijom, Britanijom, različitim italijanskim državma, Španijom, Portugalom ali i Pruskom. Ratovalo se od Vaterloa u Francuskoj, preko Majnca, Frankfurta i Jemapesa u Holandiji pa sve do Egipta na kraju Rata koalicija. Pogledajte još jednom koreografiju:

"À la conquête de l'Europe !" : Le MAGNIFIQUE tifo du Parc des Princes pour la demi-finale de Ligue des champions entre le#PSGet le Bayern Munich !

