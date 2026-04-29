Čitaoci reporteri

Šta su rekli treneri Bajerna i PSŽ - a nakon spektakla u Ligi šampiona?

Nebojša Šatara
Pari Sen Žermen je pobijedio minhenski Bajern u spektakularnoj utakmici polufinala Lige šampiona na "Parku prinčeva" u Parizu - 5:4.

Trener Bajerna Vensan Kompani svojoj ekipi je usadio nevjerovatan mentalitet zasnovan na nepopustljivosti, otpornosti, velikom srcu i borbenosti.

Bavarci jednostavno nikada ne osjećaju da su van utakmice. Nakon ludog rolerkostera i poraza 5:4 protiv PSŽ-a u Ligi šampiona, Kompani je poručio da ne očekuje da se taj mentalitet promijeni.

"Normalno, kada primiš pet golova u polufinalu, smatra se da si gotov. Ali mi smo dali četiri i mogli smo dati još. Kod 5:2 bilo bi teško, ali sada je praktično 1:0", rekao je Kompani poslije utakmice.

"Atmosfera sljedeće nedjelje na 'Alijanc Areni' biće luda. Znamo da moramo da pobijedimo. Daćemo apsolutno sve, stvarno sve što imamo, pa makar morali da umremo na terenu. Mi vjerujemo", istakao je strateg Bajerna.

Njegov kolega sa klupe Parižana Luis Enrike nije štedio pohvale za obje ekipe. Španski trener je izjavio da nikada u karijeri nije doživio ovakvu utakmicu u kojoj su za "svece" dva puta pogađali Kviča Kvaratskelija i Usman Dembele, a jednom Žoao Neves.

"Pokazali smo kakve smo ekipe. Nikad nisam doživio utakmicu sa ovakvim intenzitetom i ovakvom željom za pobjedom“, rekao je Enrike.
"Navijači obje ekipe sigurno su srećni što su gledali ovakvu predstavu. Fizički nismo odustali. Nikad nisam vidio ovakav ritam. Moramo da čestitamo objema ekipama i svim igračima. Kada vodiš sa tri gola, protivnik rizikuje mnogo, a oni su na veoma visokom nivou", dodao je španski trener i dodao da je bilo komplikovano, a tako će biti i u revanšu.

Ova pobjeda je bila posebna za Luisa Enrikea jer je stigao do 50 pobjeda u Ligi šampiona u samo 77 utakmica, što je najbrži put do te brojke u istoriji takmičenja.

Meč u Parizu je inače bio sa najviše golova u istoriji polufinalnih utakmica Lige šampiona, a ako se gleda i stari Kup evropskih šampiona, devet pogodaka viđeno je još u sezoni 1959/60. kada je Ajntraht Frankfurt savladao Glazgov Rendžers sa 6:3.

Samo četiri utakmice u Ligi šampiona imale su više golova: Borusija Dortmund 8:4 Legija Varšava (2016.), Monako 8:3 Deportivo La Korunja (2003.), Bajern 9:2 Dinamo Zagreb (2024.) i Bajern 8:2 Barselona (2020.).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Pari Sen Žermen FK Bajern Minhen Luis Enrike Vensan Kompani

