"Tad su me precrtali": Arsenal je zvijezdu tima otpisao zauvijek zbog politike

Mesut Ozil otkriva zašto je Arsenal precrtao njegovu zvijezdu: politički stavovi ili loša forma?

Bivši njemački fudbaler Mesut Ozil bio je velika zvijezda Arsenala kada je 2013. godine došao iz Real Madrida. Postao je miljenik navijača, a onda je počela da opada njegova forma, dugo su trajali pregovori oko novog ugovora, ostao je "tobdžija", da bi ipak bio precrtan u sezoni 2019/20 i rečeno mu je da može da ide.

Da li je to bilo samo zbog ogromne plate i sve lošije forme ili je tu bilo još nešto? Kako danas tvrdi Mesut Ozil, problem je bio njegov "dug jezik" koji nisu htjeli da trpe u Arsenalu i zbog toga su ga protjerali iz kluba.

Tokom nedavne posjete Maleziji, Mesut Ozil je ispričao da je precrtan zbog toga što je javno osudio zločine nad Ujgurima u Kini, skrenuvši pažnju na masovna kršenja ljudskih prava s kojima se suočava ova zajednica. Arsenal se javno ogradio od njegovih izjava zbog toga što je imao snažne komercijalne interese na kineskom tržištu, a malo po malo Ozil je nestajao iz planova kod trenera.

"Kao zvijezda tima, imao sam glas i znao sam da moram progovoriti o određenim stvarima," izjavio je Ozil i dodao da se zbog toga ni danas ne kaje: "Znao sam da ću upasti u probleme s Arsenalom ako to objavim. Ali nije me bilo briga, objavio sam to i bio sam srećan."

"Tako su mi zatvorili vrata. Nisu mi više dozvolili da igram", naglasio je Ozil koji tvrdi da je to jedini razlog zašto ga je Arsenal tada precrtao.

Gdje je danas Mesut Ozil?

Nije Mesut Ozil htio da ide iz Arsenala dok mu nije istekao ugovor i na kraju je završio u Fenerbahčeu, pa Bahčešehiru u kom je završio karijeru. Poslije toga se okrenuo politici i teretani, pa sada izgleda neprepoznatljivo - dok smo ga tokom karijere pamtili kao mršavog, sada "puca" od mišića.

Podsjetimo, bivši njemački fudbaler, osvajač Svjetskog prvenstva 2014. godine, igrao je još za Šalke, Verder i Real Madrid.